JESI - Nei confronti del 43enne Simone Gresti ipotizzato il reato di sequestro di persona. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a sua garanzia per potergli permettere di partecipare agli accertamenti che verranno effettuati su quanto sequestrato dai carabinieri, ovvero: dispositivi elettronici, la sua auto e alcuni vestiti

Sulla scomparsa della 27enne jesina Andreea Rabciuc c’è un indagato. Si tratta del fidanzato Simone Gresti. Il reato ipotizzato dal pm di Ancona Irene Bilotta è sequestro di persona. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto a sua garanzia: potrà infatti partecipare agli accertamenti che verranno avviati nelle prossime ore su quanto sequestrato oggi dai carabinieri.

Ovvero: un telefonino, un tablet, un giubbotto verde militare che aveva prestato ad Andreea, un altro giubbotto, l’Audi di sua proprietà e la Panda della madre. Il fidanzato 43enne di Moie, era stato convocato oggi dai carabinieri di Jesi insieme ad altre 3 persone: Francesco, il proprietario del casolare dove si era tenuta la festa; una ragazza che era con loro e un amico, non presente, che era rimasto a Moie. Nel frattempo sono state anche ricostruite le due giornate, quelle dell’11 e del 12 marzo, trascorse sia da Simone e Andreea, ma anche dell’ex fidanzato Daniele.

L’11 marzo, Andreea si sarebbe vista a Jesi con Daniele. Successivamente, Andreea si sarebbe rivista nuovamente con Simone per andare prima al bocciodromo e poi, intorno alle 2, alla festa nel casolare. Qui, Simone e Andreea avrebbero poi litigato e il fidanzato gli avrebbe trattenuto il telefono e avrebbe detto che, se voleva andarsene, avrebbe chiamato il compagno della madre che almeno sarebbe potuto andare a prenderla dato l’orario.

Cosa che ha fatto infuriare ulteriormente la ragazza che poi si è allontanata intorno alle 7, a piedi, lungo la Montecarottese. Nessuna telecamera, né residenti o passanti l’avrebbero però notata né incrociata. Vedendo che Andreea non tornava a casa, la prima a preoccuparsi è stata ovviamente la madre. La donna ha iniziato a telefonare al cellulare della figlia che però squillava a vuoto. Solo successivamente, Simone ha risposto poiché precedentemente, appena tornato a casa, si era messo a dormire. Le indagini nel frattempo continuano serrate per cercare di far completamente luce sulla vicenda.

