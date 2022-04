Scomparsa di Andreea,

in caserma ascoltato il fidanzato

Sequestrato il casolare della festa

JESI - Indagini in pieno fermento per capire che fine possa aver fatto la 27enne scomparsa dopo un party il 12 marzo scorso avvenuto in una tenuta sulla Montecarottese, a cui i carabinieri hanno posto i sigilli questa mattina. Sotto sequestro anche l'auto del compagno della ragazza. Per ora nell'inchiesta non ci sono indagati

Si fanno sempre più fitte le maglie dell’indagine aperta dalla procura per cercare di capire che fine abbia fatto Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi di cui non si hanno più tracce da oltre un mese, dopo essersi allontanata a piedi, lungo la Montecarottese, uscendo dal casolare di un amico nel quale si stava tenendo una festa.

In queste ore infatti, i carabinieri di Jesi stanno ascoltando in caserma il fidanzato di Andreea con il quale, proprio poco prima di scomparire, la ragazza aveva avuto un litigio. Al momento nessuna persona è indagata. A Jesi è arrivata anche la pm titolare delle indagini, Irene Bilotta.

Nella mattinata al casolare, e una vicina roulotte, sono stati messi i sigilli dai militari dell’Arma. Sequestrata l’auto del fidanzato, utilizzata per andare e tornare dalla festa. Il giovane aveva riferito che, nonostante fosse andato via dopo circa una ventina di minuti rispetto ad Andrea, non l’aveva incrociata lungo la strada.

In suo possesso vi era però il cellulare della 27enne, tenuto per un giorno e mezzo e poi riconsegnato alla madre della giovane.

Intanto, sempre i carabinieri jesini starebbero ascoltando altre due persone e, una di queste, è il proprietario del casolare. Andreea si era già allontanata altre volte, ma mai per un periodo più lungo di due o tre giorni. Gli appelli, caduti nel vuoto, sono stati rivolti più volte dalla madre e del caso si sta occupando anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

