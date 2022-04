Schianto tra due auto:

62enne soccorso in eliambulanza

L'INCIDENTE è avvenuto a Filottrano. Coinvolte un'Audi e una Renault. A Torrette è finito un automobilista di Cingoli. Ferito anche un uomo di Montefano

14 Aprile 2022 - Ore 17:31 - caricamento letture

Incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 15, all’altezza dell’incrocio di Fiumicello, lungo la Strada Statale 362, a Filottrano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, una Renault si è scontrata all’altezza dell’incrocio contro un’Audi. Nello schianto, la Renault è uscita di strada per poi ribaltarsi e concludere la propria corsa in un campo che costeggia la carreggiata.

A bordo del mezzo capottato vi era un uomo di mezza età, originario di Montefano mentre, nell’Audi, un 62enne di Cingoli che a seguito dell’incidente ha perso i sensi. Immediata la telefonata al 118 e l’arrivo di ambulanze e vigili del fuoco. Date le condizioni di incoscienza in cui versava l’automobilista 62enne, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, partito da Torrette.

Nel frattempo, entrambi i feriti sono stati trattati sul posto dal personale medico e sanitario. Icaro, raggiunto il luogo in pochi minuti, è atterrato nel campo. Il 62enne, nel frattempo tornato cosciente, è stato caricato sull’elicottero e trasportato con un codice rosso al nosocomio regionale. Non è in pericolo di vita. L’automobilista alla guida della Renault, non grave, è stato invece accompagnato in ambulanza in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti ed esami medici. L’incidente avvenuto oggi è l’ennesimo che accade in quell’incrocio per il quale in molti hanno chiesto, da tempo e con urgenza, una rotatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA