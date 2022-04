Forza la portiera di un suv

per rubare un paio di Ray-Ban,

44enne arrestato dai carabinieri

POTENZA PICENA - L'uomo, Khaled Abderrahmed, fermato nella tarda serata dai militari che lo stavano pedinando, una volta bloccato ha opposto resistenza. In uno zaino aveva altra refurtiva, sottratta nel pomeriggio di ieri dal negozio Acqua e Sapone e dal supermercato Eurospin di Civitanova. Questa mattina la convalida: ha patteggiato un anno

14 Aprile 2022

Si infila in un’auto e ruba un paio di Ray Ban, ma è tenuto d’occhio dai carabinieri e quando li vede tenta la fuga, poi fa resistenza e viene arrestato. In manette il 44enne Khaled Abderrahmed, tunisino. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Civitanova, lo hanno fermato ieri sera in via Duca degli Abruzzi, a Porto Potenza. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo aveva anche uno zainetto in cui teneva diverse bottiglie di Whisky e anche profumi, prodotti per l’igiene che sarebbero stati rubati nel pomeriggio di ieri da Acqua e Sapone e al supermercato Eurospin di Civitanova.

L’ARRESTO – Nella tarda serata di ieri l’uomo ha forzato e aperto la portiera di un suv in sosta, poi è salito e ha preso un paio di occhiali da sole. Non sapeva che i carabinieri lo stavano seguendo dopo averlo riconosciuto e pedinato per osservare le sue mosse. Il tempo di rubare gli occhiali che i carabinieri lo hanno raggiunto. Lui li ha visti ed è fuggito. La cosa è durata poco perché i militari sono stati pronti a bloccarlo. Lui però ha reagito, ha colpito i carabinieri con dei pugni nel tentativo di divincolarsi e fuggire. Ed è finita che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto. Poi la perquisizione. L’uomo aveva in uno zaino altra refurtiva, parte della quale è risultata rubata nello stesso pomeriggio di ieri dal negozio Acqua e Sapone e dal supermercato Eurospin di Civitanova: portafogli, profumi, superalcolici, generi alimentari, occhiali da sole, saponi e prodotti per l’igiene. Gli occhiali che erano all’interno del suv sono stati subito restituiti al proprietario dell’auto, un potentino, che ha ringraziato i militari per la tempestività.

LA CONVALIDA – In tarda mattina al tribunale di Macerata il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto del 44enne, assistito dall’avvocato Paolo Cecchetti. Poi accusa (pm Rocco Dragonetti) e difesa hanno concordato per un patteggiamento: 1 anno e 200 euro di multa per il 44enne che è sottoposto ad obbligo di firma. Oltre all’arresto è stato denunciato per aver violato la misura del foglio di via obbligatorio da Potenza Picena, emessa dalla questura di Macerata nel dicembre 2020.

