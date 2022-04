Bis di Sacchi:

arbitrerà Juve – Bologna

CALCIO - Il 37enne fischietto di Appignano sabato alle 18.30 sarà il direttore di gara all'Allianz Stadium di Torino. Lo scorso anno arbitrò la stessa partita, finita 2 a 0 per i bianconeri

Sabato di Pasqua in campo per l’arbitro Juan Luca Sacchi. Il 37enne fischietto di Appignano è stato designato per il match dell’Allianz Stadium di Torino fra Juventus e Bologna, in programma alle 18.30, per la 33esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Galetto e Zingarelli, mentre del Var si occuperanno Guida e Cecconi. Cosso il quarto uomo. Sacchi già la settimana scorsa ha diretto un match della massima serie, Sassuolo – Atalanta. Mentre quella di sabato sarà l’11esima presenza stagionale. Il 37enne maceratese ha arbitrato Juventus – Bologna lo scorso anno, il 24 gennaio, e il match terminò 2 a 0 per i bianconeri.

