Superare gli stati d’ansia

con l’aiuto della psicoterapia

9 Aprile 2022 - Ore 08:03 - caricamento letture

L’ansia può incidere in maniera significativa sulla vita delle persone, sia in ambito lavorativo che nella gestione delle relazioni interpersonali. Capita a tutti di dover affrontare delle preoccupazioni legate ad eventi stressanti e difficili da gestire. Si tratta di semplici parentesi, che per definizione risultano essere di breve durata, e che non comportano strascichi a livello mentale o fisico. Ma per chi soffre d’ansia in maniera abituale, quei disagi vengono amplificati, causando delle reazioni ingestibili se non attraverso l’uso di medicinali specifici. In questi casi l’intervento della terapia con uno specialista ha un ruolo fondamentale per mettere su quelle strategie che permettono di affrontare al meglio i momenti in cui ci si sente in balia delle onde. E il servizio di psicoterapia online di Serenis si prefigge proprio di offrire assistenza psicologica tramite la sua piattaforma virtuale.

Tipologie di ansia

L’ansia è una condizione che colpisce un numero sempre più consistente di persone ed è per questo che è importante saperne di più. Esistono vari tipi di disturbi legati all’ansia, vediamo quali sono:

Ansia generalizzata

Si caratterizza per la presenza persistente di stati emotivi che portano il soggetto ad agitarsi e a preoccuparsi in relazione ad eventi che possono riguardare la salute, il lavoro o le relazioni sentimentali. Tra i sintomi più comuni troviamo irritabilità, tensione muscolare, incapacità a concentrarsi, problemi di sonno e cambi d’umore frequenti e repentini

Attacchi di panico

Gli attacchi di panico possono essere conseguenti ad eventi specifici o presentarsi all’improvviso senza che vengano causati. Circostanze simili sono caratterizzate da sudorazione eccessiva, problemi respiratori con sensazione di soffocamento, e hanno come effetto quello di influire sulla vita sociale del soggetto perché lo stesso tenderà ad evitare situazioni riconducibili a quanto vissuto in passato.

Fobie

Si tratta di sentimenti di paura in relazione ad animali, oggetti o situazioni specifiche (si pensi alla paura di volare). Anche in questi casi gli effetti sulla vita delle persone possono essere pesanti.

Ansia sociale

Le persone che soffrono di questo tipo di condizione tendono ad evitare le relazioni con gli altri per non correre il rischio di sentirsi a disagio o giudicate. Questo comporta l’incapacità di crearsi delle amicizie o di frequentare eventi frequentati da un numero elevato di persone.

Disturbo ossessivo-compulsivo

In questo caso il soggetto è spesso portato a pensieri e sensazioni persistenti in relazione a situazioni o azioni che la psiche riconosce come nocive e potenzialmente pericolose.

Stress post-traumatico

Un trauma collegato a un evento tragico come un incidente può creare degli strascichi a livello psicologico che diventano difficili da gestire e che sono spesso caratterizzati da incubi e pensieri ricorrenti che vanno a impattare sulla quotidianità dell’individuo.

La psicoterapia per far fronte agli stati d’ansia

Il tratto comune delle varie tipologie d’ansia è quello ricollegabile alle reazioni emotive in situazioni poco gradevoli e non gestibili. In questo schema il soggetto sarà portato ad evitare quegli scenari specifici, in modo da non correre rischi, con una evidente limitazione delle relazioni umane e delle esperienze di vita o lavorative. Una risposta che però non produce altro effetto che amplificare l’incidenza dell’ansia nella quotidianità delle persone.

Per questo motivo rivolgersi a uno psicologo è la scelta migliore per far fronte a questo tipo di condizioni. L’utilizzo della terapia cognitivo comportamentale permette di affrontare efficacemente le condizioni legate a stati d’ansia, tramite l’identificazione dei fattori che contribuiscono a creare quegli stati emotivi e quelle reazioni. Il paziente impara a capire come i propri pensieri contribuiscano a creare i sintomi dell’ansia, e agendo su questi schemi mentali si ha modo di influire sull’intensità e la persistenza degli stessi. Inoltre, il soggetto ansioso sarà incoraggiato ad affrontare attività e situazioni che potenzialmente possono provocare stati ansiosi, in modo da imparare a gestirli efficacemente nel momento in cui verranno a ripresentarsi.

