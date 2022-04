Sparito da dieci giorni, trovata l’auto

Ma dell’uomo nessuna traccia

PORTO SAN GIORGIO - Questa mattina la segnalazione al 112 di una vettura in via Giordano Bruno che per gli investigatori poteva essere quella dell'uomo su cui si stanno concentrando le attenzioni delle forze dell'ordine. E così, dopo gli accertamenti della Polizia, si è scoperto che era quella in uso all'uomo residente a Macerata. Le ricerche si intensificano

9 Aprile 2022 - Ore 16:16

di Giorgio Fedeli

E’ stata trovata questa mattina, in via Giordano Bruno, a Porto San Giorgio, l’auto dell’uomo, di circa 60 anni, originario del Fermano e residente a Macerata, di cui, come riportato ieri, non si hanno più notizie da fine marzo. Dopo le segnalazioni arrivate, la prefettura di Macerata ha fatto scattare il piano di ricerca persone scomparse.

E dal Maceratese le operazioni si sono spostate nel Fermano, sulla collina sangiorgese per la precisione, dove i carabinieri da alcuni giorni lo stanno cercando perché lì sarebbe stato avvistato da alcuni residenti. E ai militari dell’Arma si sono uniti anche i poliziotti della Questura di Fermo.

Questa mattina, infatti, le volanti della Questura si sono mobilitate dopo che al numero unico di emergenza 112, è arrivata una telefonata con cui si segnalava, in via Giordano Bruno (che si trova in centro, vicino alla stazione), un’auto apparentemente abbandonata. Arrivati sul posto i poliziotti, in collaborazione con i militari dell’Arma che, si diceva, impegnati da giorni nelle ricerche, hanno appurato che la vettura era proprio quella in uso all’uomo. E così sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi del caso. Nell’auto, comunque, non sarebbero stati trovati elementi utili alle ricerche.

Di certo c’è che si tratta della stessa vettura con la quale l’uomo è stato notato tra mercoledì e giovedì a monte Caccione e in contrada Bagno Regina. Perché l’uomo si sarebbe allontanato dal Maceratese senza lasciare traccia? Perché è venuto sulla costa fermana e perché ha lasciato la sua auto in via Giordano Bruno? Al momento gli investigatori dell’Arma e quelli della Questura non possono escludere nessuna ipotesi, a partire dall’allontanamento volontario fino a ipotetici scenari ben più preoccupanti. Forse quell’uomo da Macerata è andato nel Fermano perché originario proprio dell’entroterra di quella provincia e conosce il territorio. Le ricerche, comunque, si stanno intensificando ora dopo ora per cercare di ricostruire le ultime ore dell’uomo prima del suo allontanamento e cercare di capire dove sia finito e perché non abbia lasciato tracce.

