Iommi e Mongiello stendono il Montecosaro:

la capolista Chiesanuova è in fuga

PROMOZIONE - I biancorossi passano 2 a 0 al Mariotti e si portano a più otto sul Monturano Campiglione. I gol nella ripresa. I giallorossi chiudono in dieci e restano nei bassifondi della classifica

9 Aprile 2022 - Ore 20:16 - caricamento letture

Il Chiesanuova conquista una vittoria all’inglese a Montecosaro e vola più otto sul Monturano Campiglione, che viene fermato tra le mura amiche dalla Cluentina. Al Mariotti, nel secondo tempo, sono decisivi Iommi e capitan Carlo Mongiello. I biancorossi di Migliorelli nel prossimo weekend ospiteranno al Sandro Ultimi la Futura 96 e se non falliranno l’appuntamento potranno approfittare della sfida tra lo stesso Monturano Campiglione e la Civitanovese. I giallorossi di Cantatore, invece, restano al penultimo posto in classifica e per cercare almeno di disputare i playout dovranno fare punti contro la Palmense.

La cronaca. Al 3′ corner a rientrare di Mongiello, un difensore locale salva sulla linea. Dieci minuti più tardi altra occasione biancorossa: Campana serve in area Rodriguez, il bomber si gira e Mari compie un miracolo. Al 18′ primo squillo del Montecosaro: traversone dal fondo di baiocco in area, Ruggeri in sforbiciata manda di poco alto. Al 44′ il Chiesanuova conquista una punizione dai 25 metri, Mongiello spedisce alto. Nella ripresa la capolista entra in campo con un altro piglio e al 59′ passa in vantaggio: corner di Mongiello per la testa di Iommi che centra il bersaglio grosso. Tre giri di lancette dopo il Montecosaro rimane in dieci a causa della doppia ammonizione rimediata da Marziali. Al 76 ancora corner di Mongiello, il neoentrato Cesaretti manca il 2 a 0. Poi Gonzalez, sul cross di Iommi, sfiora il raddoppio di testa. L’appuntamento è rinviato al 77′: capitan Mongiello, ben servito da Campana, supera due avversari e dal limite dell’area fa partire un bolide che trafigge Mari. Al 80′ Gonzalez serve Cesaretti, che fallisce ancora. Sei minuti dopo i biancorossi sfiorano il terzo gol, Mari è strepitoso prima su Cesaretti e poi su Ortolani. Finisce 2 a 0 e la capolista fa festa sotto la tribuna.

Il tabellino:

MONTECOSARO: Mari, Salvati, Ferri (80′ Savoretti), Domizi, Marziali, Rapacci, Baiocco, Ruggeri (84′ Catalini), Ulivello, Bartolini, Pantanetti (64′ Mecozzi). A disp.: Monti, Doria, Sabbatini, Pancotto, Tramannoni, Paccacerqua. All.: Cantatore.

CHIESANUOVA: Canervali, Pierantonelli (61′ s.t. Morettini), Iommi, Campana, Ortolani, Monteneri, Pasqui (74′ Rango), Rapaccini, Rodriguez (61′ Cesaretti), C. Mongiello, Gonzalez (84′ A. Mongiello). A disp.: Pedol, Tanoni, Bonifazi, Marinangeli, Forconi, Cesaretti. All.: Migliorelli.

ARBITRO: Beldomenico di Jesi

RETI: 59′ Iommi, 77′ C. Mongiello

NOTE: ammonito: Ulivello. Espulso: Marziali (doppio giallo). Corner: 2 – 9.

