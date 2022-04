“Minchia signor tenente”,

in scena al teatro Apollo

MOGLIANO - Domani alle 21,30 l'opera scritta da Antonio Grosso e portata in scena dalla Compagnia “Le Voci di Dentro” di Assisi in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII

8 Aprile 2022 - Ore 18:33 - caricamento letture

Domani alle 21,30 arriva al teatro Apollo di Mogliano la commedia “Minchia signor tenente”, scritta da Antonio Grosso e portata in scena dalla Compagnia “Le Voci di Dentro” di Assisi in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII. Una commedia sulla mafia dove si ride riflettendo. In una piccola caserma dei carabinieri in un posto x della Sicilia, alcuni militari provenienti da varie regioni italiane vivono in modo tranquillo, sereno e spensierato il loro lavoro, fatto di furti, licenze e rapporti con i vari cittadini del paese. Il tutto viene interrotto dall’arrivo di un tenente, mandato dal comando generale, per operazioni riguardanti un noto mafioso di “cosa nostra”. Protagonisti cinque carabinieri ed un tenente ligio al dovere; questa sembra la classica storia, dei buoni e del cattivo, ma qui non ci sono né vincenti e né vincitori qui c’è in gioco la nostra vita, fatta di accadimenti belli e brutti, seriosi e divertenti, di amore e di passioni. “Minchia Signor Tenente” rappresenta quell’Italia che tante volte ci ha fatto soffrire, tante volte ci ha fatto divertire e tante volte ci ha reso fieri. Posto unico 10 euro. Info e biglietteria 331/9363479 – 335/5329539

