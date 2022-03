Controlli ai cavi elettrici:

il check-up viaggia in elicottero

LA SALUTE della linea di E-Distribuzione in provincia di Macerata sarà verificata dall'alto grazie a tecnologie di ultima generazione

29 Marzo 2022

Check-up dal cielo sulle linee elettriche della provincia di Macerata. Un elicottero di E-Distribuzione ha avviato i colntrolli dall’altro su oltre 700 chilometri di cavi aerei di media tensione in provincia di Macerata e di Pesaro-Urbino. Grazie all’utilizzo di un elicottero specializzato l’azienda monitorerà lo stato di salute dei cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio. Fatti controlli, se vengono individuate criticità, la palla passa ai tecnici che definiscono i piani di intervento. «Le ispezioni aeree – dice Carla Falchi, responsabile regionale Marche-Abruzzo-Molise – rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante, ed è un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l’accuratezza, e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a questi monitoraggi, garantiremo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente». L’ispezione eliportata durerà fino a fine marzo.

