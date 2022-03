Letta sceglie Irene Manzi

come responsabile Scuola del Pd nazionale

LA NOMINA arriva dopo il fallimento delle trattative per la candidatura unitaria a segretaria regionale dei dem e il conseguente passo indietro dell'ex deputata maceratese

Da possibile segretario regionale a un ruolo di peso nel Pd nazionale. Letta ha nominato l’ex deputata maceratese Irene Manzi responsabile nazionale Scuola del Pd, nell’ambito del Dipartimento istruzione, università e ricerca guidato da Manuela Ghizzoni, componente della segreteria nazionale del partito.

«Voglio ringraziare il segretario Enrico Letta per la fiducia che ha riposto in me – ha commentato Manzi – Ritrovo persone conosciute negli anni del lavoro appassionato nella Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Riprendo un cammino ed un lavoro di squadra in un settore cruciale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Con la tenacia, l’impegno, l’ascolto e la passione che porto con me in ogni esperienza della vita e che, ancora di più in questo caso, saranno il faro del lavoro che mi attende insieme alla squadra del Pd».

La nomina arriva pochi giorni dopo l’altra nomina “pesante” per le Marche, quella di Alberto Losacco a commissario regionale. Il deputato, atteso oggi ad Ancona per la prima volta, infatti è stato scelto dal Nazareno dopo il fallimento delle trattative che avevano portato a indicare proprio Irene Manzi come candidata unitaria per la segreteria.

Fallimento che ha rappresentato l’ultimo atto, a suon di colpi più o meno bassi, di un percorso che dire travagliato è poco. Iniziato dopo la batosta elettorale del 2020, ancora si porta dietro strascichi, come dimostra il polverone sollevato da alcuni tweet del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. E che ora ha trovato un primo punto di ripartenza nella nomina di Losacco, che molto probabilmente guiderà il Pd Marche fino a dopo le politiche del 2023.

