Pioraco, nuova palestra

e lavori a Costa Eletta

OPERE - La soddisfazione del sindaco Matteo Cicconi per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico e per la riduzione del rischio idrogeologico per il tratto lungo il fiume Potenza

Presto Pioraco avrà la sua palestra scolastica. Lo rende noto il sindaco Matteo Cicconi che sottolinea come stiano proseguendo celermente i lavori per la sua realizzazione. Spiega il primo cittadino: «Si tratta di uno degli interventi più importanti degli ultimi decenni per Pioraco. L’importo complessivo dell’intervento è di 930mila euro, di cui 550mila sono fondi del ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca e 380mila euro sono soldi del comune. La finalità principale dell’intervento è l’adeguamento sismico della struttura dell’edificio scolastico».

Tra gli interventi principali ci sono le opere di sottofondazione, la controventatura delle pareti esterne ed il rifacimento integrale della copertura, che permetteranno il perfetto adeguamento sismico, in modo da garantire la sicurezza anche in caso di futuri terremoti.

Aggiunge Matteo Cicconi: «È un grande lavoro che riconsegnerà i cittadini di Pioraco e di tutto il territorio circostante, una palestra adeguata sotto tutti i punti di vista. Ringrazio per il grande lavoro tecnico e amministrativo gli uffici comunali, che lo stanno portando avanti, con particolare riferimento al responsabile del procedimento e dell’intervento geometra Fabio Pediconi e l’architetto Agnese Carducci».

Conclusi con grande soddisfazione i lavori di riduzione del rischio idraulico con fondi sisma stanziati nel 2018 nel tratto di Costa Eletta nel Comune di Pioraco. «Un progetto importante – si legge in una nota – portato avanti dal Genio Civile della Regione Marche che ovviamente riguarda tutto il tratto iniziale del fiume Potenza e, essendo area sic e zps, ha effettuato tutte le valutazioni ambientali previste dalla normativa con particolare riferimento agli aspetti botanico vegetazionali. I lavori nel tratto che interessa il Comune di Pioraco sono terminati proprio nei giorni scorsi.

Il lungo fiume ora sarà più sicuro dal punto di vista idraulico e, anche in sinergia con i lavori fatti dal Comune di Pioraco di nuova pubblica illuminazione a led, tutto il tratto di Costa Eletta ha assunto un grande pregio anche dal punto di vista turistico e quindi fruibile a 360 gradi da residenti e non. Un ringraziamento al dirigente del Genio civile ing. Vincenzo Marzialetti, al rup geom. Mariella Arditi e a tutto lo staff che si è occupato direttamente anche della progettazione, per la vicinanza dimostrata al nostro territorio già martoriato dagli eventi sismici e per aver investito risorse sulla prevenzione idrogeologica».

