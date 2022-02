«Caro energia, piscine a rischio:

le richieste dei gestori

sul tavolo del Governo»

COSTI - Il commissario Marchetti e i consiglieri regionali annunciano che il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si è fatto carico del problema «per evitare che la crisi si trasformi in una chiusura generalizzata degli impianti»

9 Febbraio 2022 - Ore 18:11 - caricamento letture

«Mentre il Pd interroga, la Lega agisce». Con queste parole inizia l’intervento firmato dal commissario Marche Riccardo Augusto Marchetti e dai consiglieri regionali che annunciano una nuova iniziativa: «la disponibilità concreta della filiera di governo Lega per contrastare il problema del caro energia. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si è fatto carico di portare sul tavolo del governo le richieste dei gestori delle piscine italiane a rischio chiusura per l’impossibilità di far fronte ad enormi costi di gestione». Marchetti e i consiglieri regionali della Lega spiegano: «Il settore delle piscine, nelle Marche e in tutta Italia, ha sofferto particolarmente per le chiusure forzate e le restrizioni al momento delle aperture e ora rischia un impatto devastante per il caro bollette, ma, come abbiamo avuto modo di dire anche nell’ultima seduta di consiglio regionale, non è con le mozioni e qualche spicciolo che si risolve il problema. Con il nostro ministro Giorgetti la Lega si è impegnata con il coordinamento nazionale delle associazioni dei gestori delle piscine italiane a portare avanti nelle sedi opportune le richieste per evitare che la crisi si trasformi in una chiusura generalizzata degli impianti – sottolineano – Il coordinamento, che rappresenta tremila impianti natatori, 1500 società di gestione, oltre 200mila lavoratori e 5 milioni di utenti impegnandosi, ha chiesto di essere inserito nelle misure già approvate e in quelle future per calmierare il caro energia, di poter usufruire del bonus 110 per gli interventi su tutto l’edificio e non solo per gli spogliatoi e il rafforzamento del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni ter per le attività costrette alla chiusura».

