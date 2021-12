Bcc Recanati Colmurano,

TAGLIO del nastro in via Carducci con una cerimonia officiata da don Vinicio Albanesi. Il dg Di Crescenzo: «Con questa apertura la banca realizza il suo "Quadrilatero" nell’ambito della provincia di Macerata»

Taglio del nastro per la nuova filiale della Bcc di Recanati e Colmurano a Civitanova, in via Giosuè Carducci 100. Alla cerimonia, che si è tenuta sabato officiata da don Vinicio Albanesi, hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose, i soci e i clienti della banca. Don Vinicio ha invitato gli esponenti della Bcc a tenere sempre bene in mente le 4 beatitudini, anche in un’attività, come quella bancaria: l’umiltà («chi ha potere deve mantenere capacità di essere umile»), la mitezza («chi esercita l’attività bancaria si trova spesso in una posizione di forza rispetto al cliente ma non deve mai approfittarne, anzi deve mantenere un basso profilo»), la misericordia («non significa essere indulgenti e contravvenire alle regole ma significa sforzarsi di capire le situazioni e cercare di trovare una soluzione compatibile con le esigenze di entrambe le parti»), la giustizia («essere corretti»). Per poi aggiungere che serve anche «persistenza, fedeltà, amore per il lavoro ed un atteggiamento di disponibilità verso chi ci circonda che ben si manifesta con un sorriso».

Il direttore generale, Fabio Di Crescenzo, nel suo saluto, ha ringraziato innanzitutto le autorità intervenute, ricordando i vari motivi che hanno indotto la Bcc di Recanati e Colmurano ad aprire una nuova filiale a Civitanova, sottolineando come tale iniziativa appare in chiara controtendenza rispetto all’indirizzo dell’intero sistema bancario, fortemente orientato a ridurre il numero delle filiali. «I motivi – ha continuato il dg – sono molteplici. Primo fra tutti, l’interesse per una città che sta attraversando una fase di grande sviluppo ed espansione. In secondo luogo, perché con l’apertura di Civitanova la Banca realizza il suo “Quadrilatero” nell’ambito della provincia di Macerata, con la presenza sulla fascia costiera (Porto Recanati, Porto Potenza Picena e Civitanova Marche) e nella vallata del Chienti (Civitanova, Piediripa e Tolentino, con le ramificazioni di Colmurano, San Severino e Matelica)».

Completano la ideale figura geometrica, le strutture di Macerata, Appignano, Sambucheto, Montelupone e Recanati che, passando per Loreto/Villa Musone, chiudono la linea ricollegandosi alla costa. Una presenza articolata e capillare che consente alla Bcc di Recanati e Colmurano di essere punto di riferimento privilegiato per famiglie e piccole imprese, il segmento principale della nostra Banca; principale, non esclusivo, perché l’appartenenza al Gruppo Iccrea, il 4° nazionale, consente alla Bcc di Recanati e Colmurano di essere valido partner anche per aziende di grandi dimensioni. E da ultimo, il direttore ha assegnato alla Filiale di Civitanova un altro compito, non strettamente connesso con l’attività bancaria: quello di «contribuire a sviluppare la circolarità, lo scambio, la sinergia tra i 3 Comuni di Colmurano, Recanati e Civitanova, segnalando Colmurano come una delle migliori espressioni dell’entroterra Maceratese, Recanati come città con bellezze uniche, unanimemente riconosciuta come una delle “capitali della cultura” e Civitanova con le sue tante peculiarità (mare, commercio, moda, ristorazione, posizione geografica) che ne fanno ormai una delle più importanti città delle Marche punto di incontro e di ritrovo di tanti giovani ed anche di meno giovani: un tridente d’attacco in grado di fare molti gol».

Chiusura dell’intervento con auguri a tutti: alla bella squadra della filiale, alla banca, ai massimi esponenti dei 3 Comuni ed a tutti gli altri intervenuti all’evento. Hanno fatto seguito gli interventi di Roberta Belletti, assessora del Comune di Civitanova, presente in sostituzione del sindaco Fabrizio Ciarapica, che non ha potuto presenziare per un non programmato e concomitante impegno in Regione, il sindaco di Recanati, Antonio Bravi ed il sindaco di Colmurano, Mirko Mari, i quali hanno tutti espresso gratitudine alla banca per la scelta di offrire un nuovo punto di servizio, di assistenza e di consulenza al territorio.

Il presidente Bertini, nel chiudere la manifestazione e prima di dare il via all’immancabile, ricco, buffet, ha condiviso le considerazioni del direttore e, riprendendo le parole di don Vinicio, ha esortato tutti i dipendenti della banca a sorridere e ad accogliere la clientela con la massima cortesia e disponibilità, rinnovando così un invito che sempre ed in ogni occasione rivolge a tutti gli operatori della banca. Soci e Clienti saranno accolti da un team di quattro validissimi professionisti dei servizi bancari, coordinati dalla direttrice Orietta Montironi, che offriranno la loro consolidata esperienza sul territorio civitanovese.

La nuova filiale di Civitanova è stata realizzata con un concept nuovo di filiale moderna e funzionale, intesa come luogo di incontro relazionale con la clientela, tenendo conto delle nuove e mutate esigenze di assistenza e servizio richieste, soprattutto in questo periodo persistente di pandemia. La filiale è dotata di un servizio di cassa self e Atm con area dedicata, per tutti i clienti che vogliono svolgere in autonomia le proprie operazioni, anche al di fuori dell’orario di operatività della banca. L’insediamento della Bcc di Recanati e Colmurano a Civitanova «è volto – spiega l’istituto – ad accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in un’area economica da sempre strategica per il tessuto economico marchigiano». L’istituto, forte della rinnovata efficienza nella gestione e qualità del servizio erogato negli ultimi anni, vuole fornire un messaggio di sostegno concreto alle comunità locali, sempre nel solco dei principi fondativi di cooperazione e mutualismo che guidano il modo di fare banca delle Banche di Credito Cooperativo. La Bcc di Recanati e Colmurano si sta innovando, cercando di rispondere concretamente a tutte le richieste provenienti dal territorio, con la sfida di continuare a crescere, migliorando le modalità di contatto con la clientela non solo nelle forme più tradizionali ma anche attraverso nuovi e sempre più moderni canali.

