MACERATA - Cinzia e Valentina Mancuso hanno festeggiato il decimo anno di attività della boutique. Affianco al negozio in corso Cavour, è attivo da tempo quello online. Ogni venerdì diretta sui social con tutte le novità. Iralba Murati di Cm Social ha scelto qui il suo abito per le feste

13 Dicembre 2021

Caldi maglioni con maniche a sbuffo o con soggetti natalizi o ancora colorati abiti in maglia. E perché non una borsa in pelle a quadro o delle raffinate decolleté in camoscio con fiocco? Sono alcune delle le idee regalo che propongono Cinzia e Valentina Mancuso, titolari di Chérie, boutique di abbigliamento e accessori in corso Cavour a Macerata.

Il negozio in questi giorni si è vestito a festa e come sempre propone outfit per tutte le occasioni dei brand Aniye By, Emme Marella, Souvenir, Vicolo e Haveone, ma è senz’altro il Natale a farla da padrone. Anche Iralba Murati di Cm social ha provato in negozio gli abiti delle feste e scelto dei regali per le sue amiche.

Chérie ha appena festeggiato dieci anni di attività ed è nato dalla passione per la moda delle sorelle Mancuso. «I nostri genitori avevano in Puglia tre negozi di abbigliamento, quindi nel settore ci siamo praticamente nate – raccontano – dopo l’università e un po’ di esperienza in diverse attività, abbiamo deciso di aprire insieme il nostro negozio».

Tre anni fa, con innegabile lungimiranza, hanno deciso di affiancare al negozio virtuale, un secondo negozio, quello online. «Abbiamo sempre affiancato alla nostra attività il lavoro sui social. Abbiamo iniziato da tempo a fare stories, poi è arrivato il sito e con il lockdown c’è stato un boom delle vendite virtuali».

E con l’online sono arrivate tante nuove clienti: «Ogni settimana, tutti i venerdì, durante le nostre dirette sui social, molto seguite, mostriamo le novità super aggiornate. E’ un modo per tenersi sempre in contatto, anche se solo virtualmente. Dobbiamo ammettere che sono in tante ad averci dato fiducia».

