Roboante prima vittoria in casa:

Trodica strapazza il Castignano 7 a 1

PROMOZIONE - I biancoazzurri di Martino Martinelli conquistano i primi tre punti al San Francesco, strapazzando i biancorossi ospiti nello scontro salvezza: a segno Altobello (doppietta), Castellano (doppietta), Tassetti, Mariani e Lasku

20 Novembre 2021 - Ore 17:43 - caricamento letture

Il Trodica conquista la prima vittoria in casa e lo fa grazie ad un roboante 7 a 1 ai danni del malcapitato Castignano. Nel decimo turno d’andata, al San Francesco, i ragazzi di Martino Martinelli si scatenano e proseguono la scalata nella classifica del girone B di Promozione: ora sono a quota 11 insieme a Palmense e Cluentina. I mattatori di giornata sono Altobello (doppietta), Castellano (doppietta), Tassetti, Mariani e Lasku. Più lanciati che mai, domenica prossima i biancoazzurri saranno ospiti al Polisportivo della Civitanovese (oggi all’asciutto a Marina Palmense).

La cronaca. Castignano 9, Trodica 8: più scontro salvezza di così non si può. Dopo le occasioni buttate con Portorecanti e Centobuchi, rispettivamente un mese e due settimane fa, per i ragazzi guidati da Martino Martinelli arriva il terzo test casalingo significativo per la classifica. Al “San Francesco”, infatti, per chiudere il trittico c’è il Castignano, ovvero la quarta delle sei squadre complessive ad essere invischiate nella zona playout insieme ai trodicensi, alle due formazioni sopra citate, al Montecosaro e alla Cluentina. I padroni di casa, dopo aver ottenuto l’unico successo stagionale allo “Scarfiotti” nel derby con il Potenza Picena, vogliono sbloccarsi anche tra le mura amiche. Per farlo mister Martinelli schiera l’ormai consueto 4-3-3 con l’unica novità rappresentata dall’esclusione di Silla e dalla presenza di Tassetti al centro della difesa con Romagnoli, mentre capitan Marcaccio viene dirottato sulla fascia sinistra e Mariani a destra. Di contro, il Castignano, che ha ottenuto 5 dei suoi 9 punti in trasferta, vuole provare a rilanciarsi invertendo una rotta contrassegnata da tre sconfitte consecutive. Ecco allora che mister Vettori propone un 3-5-2 che vede Fortunati, Luzi e Ferrari nel terzetto difensivo, Martoni e Angelini sugli esterni a tutta fascia, Chiappini in regia supportato dalle mezzali Funari e Vannicola e davanti il tandem composto da Papa Ndiur e Galli.

Quella del Castignano (19 reti subite) è la peggior difesa del torneo al pari del Centobuchi, ma se contro quest’ultimi i biancazzurri non erano riusciti a siglare alcuna rete, quest’oggi le premesse sono sin da subito ben diverse: già dopo un solo giro di lancette Altobello addomestica un filtrante a scavalcare la difesa di Badiali e con un lob preciso scavalca Moretti. La risposta dei biancorossi passa dai piedi del capocannoniere Funari che al 6’ impegna Zoldi in un grande intervento in due tempi. Dieci minuti più tardi il numero uno locale viene chiamato nuovamente agli straordinari compiendo un miracolo sulla conclusione di Martoni ma non potendo nulla sulla successiva respinta di Chiappini, il quale riporta il risultato in equilibrio. Tuttavia il Trodica non si scompone e continua a macinare gioco imponendo un gran ritmo al match e asfissiando la retroguardia ospite. Al 17’ Castellano, imprendibile, lascia sul posto due avversari e rientrando dalla sinistra trova l’opposizione di Moretti, che con i guantoni si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina che ne consegue Romagnoli effettua un controcross per Altobello che di testa trova l’opposizione prima di Moretti e poi del palo: sulla respinta Marcaccio non riesce a spingere in rete la sfera, la quale termina sul fondo dopo una girata mancina a fil di palo di Mariani.

Alla mezzora, proprio da un traversone dalla sinistra di Mariani nasce l’azione del nuovo vantaggio trodicense: Moretti si contrappone con i pugni all’incornata di Altobello e sul corner seguente Tassetti è il più lesto a risolvere la mischia. È un Castignano letteralmente all’angolo perché, nemmeno a dirlo, il tris arriva proprio sugli sviluppi del quinto tiro dalla bandierina: al 43’ dopo la battuta del solito Castellano la sfera si impenna e termina sui piedi di Tassetti, il quale serve a rimorchio Mariani che infilza Moretti con un destro chirurgico sotto l’incrocio.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, anzi il Trodica resta in partita e addirittura sigla un gol in più di quelli realizzati nella prima frazione. Al 61’ Castellano sfrutta l’ennesima invenzione di Badiali per convergere verso il centro del campo e bruciare Moretti sul secondo palo. Passano quattro minuti e l’esterno biancazzurro copia e incolla la sua personale doppietta, nonché il pokerissimo locale. Al 70’ Silla imbuca Altobello, la retroguardia biancorossa pasticcia e Lasku approfitta di uno scivolone ospite per timbrare il pallone del set point. A 9’ dal termine la reazione d’orgoglio del Castignano passa dai piedi di Papa Ndiur che, però, trova nuovamente sulla sua strada un perfetto Zoldi. Dieci minuti dopo, in pieno extratime, Frontini inventa per Mariani, che sull’out di sinistra disegna un arcobaleno perfetto per la testa di Altobello che insacca la settima bellezza.

Il tabellino:

TRODICA (4-3-3): Zoldi; Mariani, Romagnoli, Tassetti (20’ st Silla), Marcaccio; Vipera (31’ st D’Alessandro), Ciucci, Badiali (37’ st Canuti); Lasku (26’ st Frontini), Altobello, Castellano (26’ st Bucchi). A disposizione: Renzi, Berrettoni, Cardinali, Leonardi. All. Martino Martinelli.

CASTIGNANO (3-5-2): Moretti; Fortunati (30’ st Pacetti), Luzi, Ferrari (8’ st Cesani); Martoni, Funari (8’ st Alessio Fioravanti), Chiappini, Vannicola, Angelini (37’ st Pasqualini); Papa Ndiur, Galli (30’ st Roberto Fioravanti). A disposizione: Starnoni, Ionni, Pasqualini, Vittori, Ortu. All. Luigi Vittori.

RETI: 1’ p.t. e 46’ s.t. Altobello, 15’ p.t. Chiappini, 30’ p.t. Tassetti, 43’ p.t. Mariani, 16’ s.t. e 20’ s.t. Castellano, 25’ s.t. Lasku

TERNA ARBITRALE: Federico Francesco Motzo della sezione di Pesaro (Michele Pio Rinaldi di Macerata – Nello Grieco di Macerata)

NOTE: Espulso mister Vittori al 22’ s.t. per proteste. Ammoniti: Castellano, Ferrari. Corner 8 – 0. Recupero: 8′ (4’ +4’)

© RIPRODUZIONE RISERVATA