L’orchestra fiati in concerto,

Cicloscavalcata e Walking trail

TREIA - Gli appuntamenti del prossimo weekend: sabato alle 21,15 musica e beneficenza al teatro comunale. Domenica doppio appuntamento sportivo

8 Novembre 2021 - Ore 10:20 - caricamento letture

Ancora eventi nel prossimo fine settimana a Treia: martedì 9 iniziano i corsi dell’Uteam di San Severino al salone parrocchiale di Passo Treia; al momento attivati i corsi di psicomotricità e cucina; gli altri corsi nella sede centrale di San Severino, partiti a inizio novembre, al momento sono informatica, balli di gruppo, acqua fitness, yoga, canto corale, spagnolo, inglese, acqua gym e laboratorio teatrale. Per info e prenotazioni: 3381883360. In attesa dell’inizio della stagione teatrale a fine mese, si riaccendono le luci del teatro comunale: sabato 13 alle 21.15 Orchestra di fiati “Insieme per gli altri” a favore di Afam Alzheimer Uniti Marche Odv; info e prenotazioni: ufficio.cultura@comune.treia.mc.it; 0733218711 0733218712 (nelle ore antemeridiane). Domenica 14 novembre il ritorno dopo lo stop covid del 2020 della tradizionale Cicloscavalcata dei Colli treiesi, giunta alla sua quindicesima edizione, inserita come ultima tappa dell’anno corrente del calendario Transubike, organizzata dall’associazione GF Racing di Fabrizio Sampaolesi; andrà in scena anche la seconda edizione del Walking Trail a San Lorenzo di Treia; ritrovo ore 7.45, partenza ore 8.45 da Piazza della Repubblica; per info 3286005454 e pagina facebook gfracinngmountainbike. Ancora tanti eventi quindi in attesa del calendario eventi natalizi, già redatto dall’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni del territorio, con eventi per tutti i gusti dal 4 dicembre all’8 gennaio.

