Crescere i migliori talenti,

RemaTarlazzi con gli istituti tecnici

IL PROGETTO dell'impresa maceratese si chiama "A lavoro nelle scuole". In provincia sarà coinvolto l'itis Divini di San Severino

2 Novembre 2021 - Ore 18:17 - caricamento letture

Un progetto di avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro che porta la firma di un’impresa del territorio, la RemaTarlazzi. «Insieme allo staff dell’ufficio Risorse umane – rileva il referente del settore risorse umane di RemaTarlazzi, Carlo Azzanesi – abbiamo ideato questo progetto con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso un percorso formativo riguardante le nostre divisioni specialistiche: impianti speciali (domotica e sicurezza), automazione industriale, robotica, energie rinnovabili ed illuminazione. Grazie a queste sinergie con gli istituti tecnici avremo l’opportunità di conoscere, selezionare ed inserire in RemaTarlazzi ragazzi giovani, motivati e con una formazione tecnica di base, che possano poi sviluppare i loro talenti e crescere all’interno della nostra azienda».

A lavoro nelle scuole è il titolo scelto dall’azienda per presentare il piano di formazione professionale, una opportunità formativa e di crescita per gli studenti delle classi quarte e quinte di Elettrotecnica e di Automazione. «Uniamo le nostre energie» è l’invito in partenza da Rema Tarlazzi che presenterà l’iniziativa nelle scuole di diverse regioni, in particolare nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Nel Maceratese ad essere coinvolto è l’istituto Eustachio Divini di San Severino, dove si svolgeranno cinque incontri, (uno al mese, con una pausa nel mese di gennaio) a partire dal prossimo 17 novembre (le altre date, il 15 dicembre, poi il 2 febbraio, il 9 marzo e, infine, il 4 maggio 2022). «Alcuni ragazzi del “Divini” hanno avuto già la possibilità di essere selezionati per la nostra struttura per quanto riguarda tirocini formativi e contratti di lavoro – aggiunge Carlo Azzanesi -, questo progetto è diverso perché verranno trasferite loro delle competenze tecniche legate al nostro mondo e alle nostre divisioni specialistiche». A lavoro nelle scuole punta consolidare il percorso di studio e a toccare con mano la strumentazione tecnica. Gli studenti saranno seguiti da specialisti del settore. Tra questi Stefano Cossiri, coordinatore della divisione illuminazione, che si recherà proprio al Divini, Michele Grioli, agente del distretto di Ancona, Luca Pellegrini, referente del distretto di Ancona, Silvio Lalli, tecnico di automazione; Matteo Marino, tecnico di robotica; Massimo Alessandrini, coordinatore divisione energie alternative e Daniele Falorni, delle risorse umane, per l’orientamento al lavoro. Aggiunge infine Azzanesi: «Dieci le strutture interessate per una settantina di ragazzi che saranno coinvolti su tematiche che riguardano gli impianti speciali, l’automazione industriale, la robotica, l’illuminazione e le energie alternative. Nella prima giornata ci sarà la presentazione dell’azienda, appunto RemaTarlazzi, la quinta giornata vivrà di due momenti, la parte specialistica e una seconda pratica di orientamento al lavoro, da come si redige un curriculum alla risposta ad un annuncio».

