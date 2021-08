La vita di Pupo diventa

concerto per il patrono

«Felice di tornare a Civitanova»

MUSICA - Il cantautore toscano si è esibito ieri nella città Alta per i festeggiamenti per San Marone. Due ore di musica in un diario intimo fra la commozione per la madre e la "vita d'artista" con quasi 50 anni di carriera

di Laura Boccanera

Pupo onora San Marone. Dal palco di Civitanova Alta il cantante toscano ha regalato due ore di musica e parole. Uno show a tutto tondo in cui Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha raccontato molto di sé e della sua vita fino all’approdo alla musica. Sul ledwall video e foto ad accompagnare la narrazione di una vita che è più di un “gelato al cioccolato”.

Canzoni diventate hit e foto di famiglia e tanti amici arrivati con lui dalla Toscana (comprese le due mogli in prima fila) per un concerto che è stato una festa. A Civitanova Alta in tanti hanno raggiunto piazza della libertà per il concerto. Una festa del patrono che seppur monca del tradizionale spettacolo pirotecnico (come per Ferragosto i fuochi d’artificio sono stati banditi) non ha deluso le aspettative dei presenti. 200 i posti a sedere in piazza: si entra con green pass e prenotazione. Fuori dalle transenne i locali hanno organizzato cene per assistere al concerto e tutti i posti erano esauriti. Pupo prima del concerto ha fatto tappa alla Locanda Fontezoppa dove ha assaggiato il vino “Altabella”, dedicato alla pescivendola civitanovese: «chissà se con questo vino meraviglioso sarà un concerto particolare» – ha scherzato Pupo. Poi arrivato sul palco in piazza della libertà quasi 2 ore a tanta musica. Un racconto di famiglia, partito con il video della sua partecipazione a Sanremo e “Vita d’artista”, con l’esperienza del militare e fino a toccare le corde più emotive, il ricordo struggente e commovente per la madre. E poi gli amori, le cadute e le risalite. «Sono felice di tornare a Civitanova – ha detto ricordando la sua presenza per la festa di San Giuseppe qualche anno fa – ma sono ancora più contento di poter tornare a cantare davanti al pubblico» facendo riferimento alla lunga pausa e alle difficoltà di musicisti e artisti durante il Covid. I pezzi più attesi sono stati riservati tutti per la fine quando Pupo ha finto di chiudere il concerto e poi è rientrato assieme al toscano Andrea Belotti che lo ha imitato accompagnandolo in “Gelato al cioccolato“. L’ultima terna di brani tutta da applausi e battiti di mani è per questo pezzo rimasto nella memoria di tutti e prima “Su di noi” e “Firenze Santa Maria Novella“. Assieme a loro una band strepitosa Elisa Vieschi al violino, al basso Roberto Tiezzi in arte “Ciucca”, il chitarrista Carlo Ballantini e il batterista Andrea Bichi e Alessandro Gallorini e Sabrina Ciabucchi. Sul palco anche il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha ringraziato l’artista. Siparietto comico col sindaco per la “differenza di altezza” fra i due e per la prossima tornata elettorale: “se ci sarai ancora tu, vedremo” scherza Ghinazzi: «Ringrazio Pupo per essere qui – ha detto il primo cittadino – questa è stata un’estate piena di eventi, ma mai ho ricevuto così tante telefonate come per Pupo, volevano tutti venire qui».

(foto di Luigi Gasparroni)

