Festa del patrono:

Pupo a Civitanova Alta,

mercatino al molo sud

CIVITANOVA - Il cantante si esibirà il 18 agosto. Celebrazioni al via dal 16 agosto con l'ostensione delle reliquie di San Marone

14 Agosto 2021 - Ore 14:25 - caricamento letture

Festa del Patrono, il 18 agosto a Civitanova Alta torna Pupo, per il primo anno le celebrazioni per San Marone al porto si arricchiscono con la fiera nell’area portuale. Appena smaltito il Ferragosto, le feste proseguono con le festività per il patrono. Si comincia lunedì 16 agosto con le messe e l’ostensione della reliquie del santo nel santuario di San Marone (7-10) e la messa alla chiesa del Cristo Re (17). Alle 18 è prevista in forma ridotta per le norme anti Covid l’uscita sul “Braveheart” delle reliquie in assenza di pubblico. Quest’anno il programma civile si arricchisce di alcuni appuntamenti: lunedì 16 a Civitanova e martedì 17 a Civitanova Alta arriva l’iniziativa “Borghi Aperti Noi Marche 2021” che prevedono visite gratuite con aperitivi, degustazioni e cene. Da martedì 17 a sabato 21 la Pinacoteca e le mostre presenti a Civitanova Alta saranno aperte anche dopo cena. Al molo sud, dalle 16 alle 24 il primo “mercatino di san Marone” con musica, animazione e spettacolo. Il 18 agosto il momento più atteso col concerto di Pupo a Civitanova Alta (ingresso gratuito su prenotazione al numero 0733812936). E nelle giornate successive giovedì 19 Sugarfriends Tribute Band di Zucchero, venerdì 20 New Fashion Giaman Dance e sabato 21 XXVII Festival del Folklore. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Cambia la viabilità a Civitanova Alta: per i giorni 18, 19, 20, 21 agosto divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza della Libertà dalle 18,30 del 18 agosto alle 24 del 21 agosto e comunque fino al termine della manifestazione e delle operazioni di smontaggio attrezzature. Divieto di transito per tutti i veicoli in via Sauro, piazza della Libertà e nelle vie afferenti la piazza dalle 19,30 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione nei giorni di che trattasi. Il traffico proveniente da via Minniti verrà deviato in via Duca d’Aosta e in via Oberdan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA