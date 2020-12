GENNAIO - Il 16enne civitanovese travolto da un treno a Loreto. Il racconto della giovane Alessia Bartolini bloccata nella città dove iniziò a diffondersi il virus. A Civitanova un 91enne divorzia e si risposa

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

Una tragedia che si è consumata sui binari, sotto gli occhi di un gruppetto di studenti e di un docente. Doveva essere un giorno come tanti per Mattia Perini, invece lo studente civitanovese il 9 gennaio è morto a soli 16 anni travolto da un treno in transito nella stazione di Loreto mentre stava attraversando con le cuffiette. Il papà Giordano ha iniziato una battaglia di prevenzione: “barriere o vigilantes nelle stazioni”.

Maxi inchiesta in Regione per peculato, 77 indagati dalla procura di Ancona, coinvolte le giunte Ceriscioli, Spacca e D’Ambrosio. Quasi una fiaba moderna quella di Mario Gigli e Maria Canu, coppia di Civitanova: lui a 92 anni decide di divorziare (da diverso tempo è separato) per sposare la donna che ama e che di anni ne ha settantuno, 21 in in meno di lui. A Civitanova nascono le Sardine marchigiane, il 24 gennaio in 400 si radunano al grido «dobbiamo svegliarci, è ora di agire». Ma nella nostra regione, a differenza dell’Emilia Romagna, il movimento non prenderà mai piede. A Confindustria Macerata scade il mandato di Gianluca Pesarini, al suo posto pochi giorni dopo verrà eletto presidente Domenico Guzzini ( tra i vice-presidenti anche Sandro Parcaroli). Intanto viene confermata la trasmissione del nuovo virus da uomo a uomo e il 23 gennaio a Wuhan scatta il lockdown, mentre il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiara l’epidemia un’emergenza sanitaria pubblica internazionale. Da Wuhan la testimonianza di Alessia Bartolini, 25enne studentessa marchigiana bloccata nell’epicentro dell’epidemia: «La città è isolata, siamo blindati in casa».

(m. z.)