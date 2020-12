CIVITANOVA - E' frutto di una proficua sinergia fra gli imprenditori locali che hanno aderito al progetto di Muoversi e non solo Eventi sociali

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili arriva in Croce verde. Inaugurato questa mattina il Fiat Doblò frutto di una proficua sinergia fra imprenditori civitanovesi che hanno aderito al progetto di Muoversi e non solo Eventi sociali. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di 45 attività commerciali della città sotto la guida della società toscana che si occupa di unire mondo del profit con quello del no profit.

Il Doblò è allestito per ogni evenienza dei servizi svolti dalla Croce Verde e prevede un pianale antiscivolo, sospensioni rinforzate, arrotolatori speciali per assicurare la sicurezza della carrozzina a bordo, pedana di sollevamento elettro idraulica, defibrillatore salvavita Dae e omologazione europea per ogni tipo di sistema interno ed esterno al veicolo. «Abbiamo sposato il progetto Muoversi e Non Solo di Eventi Sociali perché il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre i nostri servizi. Quando il progetto ci è stato proposto lo abbiamo accolto con entusiasmo». All’inaugurazione del mezzo questa mattina anche gli amministratori della società Marco Nicodemi e Luca Biagiotti, il sindaco Fabrizio Ciarapica e i titolari delle 45 attività civitanovesi che hanno contribuito. «Da oltre un secolo la Croce verde di Civitanova rappresenta un riferimento per i comuni limitrofi – ha detto Nicodemi – e siamo felici di aver iniziato questo percorso con un’associazione che grazie ai suoi volontari è in grado di regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi». Il progetto prevede la concessione del Doblò in comodato d’uso gratuito per ben quattro anni e con una copertura integrale rispetto a ogni tipo di spesa come assicurazione Kasko, bollo, cambio gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno, infatti, a carico della stessa Eventi Sociali che in questo modo garantirà, all’associazione e ai volontari, il massimo della usabilità per un automezzo che percorrerà migliaia di chilometri nel segno della solidarietà. «La Croce verde non ha mai fatto mancare alla città il suo sostegno in questi anni – ha concluso il sindaco – e questo mezzo servirà a fare ancora di più. Questa inaugurazione che arriva a fine anno è un messaggio positivo e importante per la comunità».