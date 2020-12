ANNUNCIO - "Big day" per la maceratese che si è laureata al politecnico di Torino. I messaggi di familiari e amici

Corona d’alloro per Giada Mengoni di Macerata, la quale si è laureata al corso magistrale in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino, con una tesi dal titolo “Caratterizzazione geometrica di volumi TC della prostata per il set-up dei parametri nell’ottimizzazione di piani radioterapeutici».

Grande soddisfazione per i genitori ed il fratello Alessandro: «Carissima Giada, oggi, con grande gioia ed orgoglio, festeggiamo la tua laurea, ottenuta con impegno, tenacia e tanto sacrificio, imposto anche dai lunghi viaggi e dalla lontananza da casa. Ti auguriamo un futuro brillante e di successo».

Anche i suoi amici della facoltà nonostante la lontananza fisica inviano i loro auguri. «Cara Giada, anche se non abbiamo ancora avuto modo di condividere di persona la gioia che proviamo tutti per il tuo big day, vogliamo che il nostro messaggio ti arrivi forte e chiaro da ogni angolo dell’Italia in cui ci troviamo: siamo orgogliosi di te e ti vogliamo un mondo di bene. In bocca al lupo sempre, sei fortissima!»