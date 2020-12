MUSICA - Presentata la prima stagione concertistica del comitato nazionale Amur: tredici appuntamenti in streaming gratuito, da Parma a Capodanno ad Ancona a Pasqua in diversi teatri e sale

Appassionata entra con Marche Concerti nel comitato nazionale Amur (Associazioni Musicali in Rete), costituito da alcune tra le più prestigiose istituzioni italiane della musica da camera. L’obiettivo è di valorizzare la grande musica e i giovani musicisti attraverso azioni condivise da importanti società musicali disseminate sul territorio nazionale. «Siamo felici e orgogliosi dell’invito a far parte di Amur – dichiara Andrea Trettaccone direttore generale di Appassionata e coordinatore di Marche Concerti – siamo l’unica realtà marchigiana al fianco di società che hanno fatto e continuano a fare la storia culturale delle proprie città e d’Italia. Entrati nel Comitato da appena quindici giorni, come Marche Concerti ci si siamo subito attivati per contribuire alla organizzazione della prima stagione concertistica Amur, “Silenzio in sala a tempo di musica”. Il cartellone è costituito da tredici appuntamenti in altrettanti teatri e sale sul territorio nazionale e si apre a capodanno al Teatro Regio di Parma, che è capitale italiana della cultura per il 2021, per concludersi nella nostra regione con il concerto del giorno di Pasqua nella cattedrale di San Ciriaco di Ancona». Gli eventi, realizzati con il prezioso sostegno di Poste Italiane, saranno registrati a porte chiuse e trasmessi in streaming gratuito sul nuovo portale www.comitatoamur.it ma anche – se e quando questo sarà possibile in base alle indicazioni delle autorità – in presenza del pubblico. Del Comitato Amur fanno parte, oltre a Marche Concerti, Associazione Alessandro Scarlatti (Campania), Associazione Ferrara Musica, Fondazione Musica Insieme di Bologna e Società dei Concerti di Parma (Emilia Romagna), Società dei Concerti di Trieste (Friuli-Venezia Giulia), Società del Quartetto di Milano e Fondazione La Società dei Concerti di Milano (Lombardia), Associazione Musicale Etnea e Associazione Siciliana Amici della Musica (Sicilia), Fondazione Perugia Musica Classica Onlus (Umbria), Amici della Musica di Padova e Società del Quartetto di Vicenza (Veneto). «Soprattutto in un momento storico di particolare difficoltà come l’attuale, coordinare il proprio lavoro sostenendo reciprocamente stagioni concertistiche che sono già di assoluta qualità ma attive ciascuna solo nell’area di appartenenza, significa potersi rapportare con istituzioni nazionali ed estere parlando con una sola voce, più forte e autorevole, avendo anche la possibilità di partecipare a bandi europei per sostenere la propria azione», si legge nella nota dell’associazione. In qualità di coordinatore di Marche Concerti, Trettaccone è consigliere nel Comitato Amur e sottolinea: «Per me è un grande privilegio e un onore lavorare al fianco di gloriose realtà concertistiche italiane. Per la rete regionale di musica classica e contemporanea, fondata da Appassionata di Macerata insieme alla Società Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona e all’Ente Concerti di Pesaro, si tratta di un riconoscimento prestigioso del lavoro svolto e, ancora di più, del proprio modo di intendere la collaborazione per la promozione dell’ascolto di musica da camera di qualità che è, fin dalla costituzione della rete regionale, il suo segno distintivo». Con Amur il valore del fare sistema si tramuta in impegno comune e le istituzioni della musica classica riunite nel Comitato nazionale, consce della responsabilità morale e dell’eredità culturale da tramandare alle nuove generazioni, intendono stimolare ulteriori adesioni e altrettante unioni virtuose in Italia e all’estero, e al tempo stesso rilanciare l’attività concertistica di musica classica nel Paese. Il cartellone dei tredici concerti è disponibile online su www.comitatoamur.it, per informazioni sulla rassegna di appuntamenti info@comitatoamur.it.