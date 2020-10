GLI ISTRUTTORI federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli organizzano un corso di secondo livello riservato in particolare ai ragazzi. Ecco come seguirlo

Si avvia alla conclusione l’iniziativa “Sport a Treia” che è stata avviata nella scorsa primavera e che ha dato l’opportunità a numerosi cittadini di praticare varie discipline sportive. La serie di manifestazioni è stata organizzata dall’Us Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche. Nel periodo del lockdown della scorsa primavera sono stati diffusi gratuitamente alcuni video per svolgere attività fisica a casa curati dall’insegnate Alessia Testa. A seguire è stato realizzato un interessante corso di Nordic walking tenuto dall’istruttore Danilo Tombesi, mentre d’estate sono state realizzate camminate serali per contrastare l’inattività fisica e la sedentarietà alle quali hanno partecipato centinaia di persone. In queste ultime settimane, invece, grazie alla collaborazione degli istruttori federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli, sarà possibile seguire gratuitamente un corso on line di scacchi di secondo livello riservato in particolare ai ragazzi. La serie di lezioni del corso di scacchi viene diffusa sul canale Youtube Unione Sportiva Acli Marche, sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina Facebook Unione sportiva Acli Marche – progetto “La ginnastica della memoria”. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.