CIVITANOVA - Appuntamento sul sito del comune lunedì 19 ottobre alle 21

Tumori e alimentazione, videoconferenza organizzata da Comune e Atac con la biologa nutrizionista Edy Virgili. In occasione di ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’assessorato al welfare ha organizzato e promosso una videoconferenza dal titolo “La corretta alimentazione nella cura e prevenzione del cancro”.

L’appuntamento è per il 19 ottobre alle 21 in diretta dal sito istituzionale del Comune ed inoltre sarà possibile porre alcune domande al relatore. «Nonostante le restrizioni e le accortezze necessarie legate al periodo che stiamo vivendo – dichiara l’Assessore Barbara Capponi – nel programma “Civitanova città con l’infanzia” , è costante il lavoro dell’assessorato alle politiche sociali sia sul campo che in un’ottica di prevenzione concreta per la salute psicofisica dei cittadini. Nasce quindi da questa volontà l’idea e in occasione sia del mese della prevenzione sul tumore che della presenza della farmacia oncologica nella nostra Città, di creare un momento a più voci». La relatrice dell’evento Edy Virgili, biologa è specializzata in scienza nell’alimentazione e oncologia integrata e tratterà la prevenzione oncologica attraverso l’alimentazione. All’evento interverrà anche Giovanni Benedetti, Direttore UOC Oncologia Medica dell’ospedale di Civitanova che illustrerà i rapporti conosciuti tra alimentazione e tumori.