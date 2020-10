ARRIVA dal Comune di Macerata, ha 54 anni, e prende il posto di Marco Passarelli, in aspettativa dal mese di maggio 2019: «Ringrazio tutti per questa bella accoglienza. Da questi primi contatti ho potuto notare personale qualificato e diverse professionalità»

Andrea Castellani è da oggi il nuovo dirigente del settore Servizi finanziari del Comune di Civitanova. Primo in graduatoria al concorso indetto dall’Ente lo scorso anno, Castellani andrà a sostituire il ruolo precedentemente occupato da Marco Passarelli, in aspettativa dal mese di maggio 2019. Si occuperà dunque del Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato, Politiche comunitarie, Gestione rapporti con le partecipate, Servizio sui controlli Finanziari e sulle aziende e società partecipate, Servizio amministrativo e gestione del Patrimonio comunale e reggerà ad interim il settore Attività produttive e Polizia locale: Autoparco comunale, Servizio Osap, Servizio igiene urbana e Polizia urbana e rurale.

Ieri mattina, l’entrata ufficiale a Palazzo Sforza per la firma del contratto a tempo indeterminato e un primo incontro interlocutorio con il Segretario generale Sergio Morosi, i funzionari e dipendenti dell’Ufficio Ragioneria e il personale del terzo piano. Castellani è stato poi ricevuto in sala Giunta dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore al Bilancio Roberta Belletti per un saluto di benvenuto, presenti anche il presidente del Consiglio comunale Claudio Morresi, il dirigente dell’Urbanistica Paolo Strappato e il responsabile delle Risorse Umane Paola Recchi. Il primo cittadino, riferendo le ottime referenze espresse da diversi amministratori con i quali Castellani ha lavorato, è entrato nel vivo dell’incarico. «Ci fa molto piacere accoglierti nella nostra squadra – ha detto Ciarapica – dove ci auguriamo potrai svolgere al meglio il tuo lavoro. E’ un settore strategico quello del Bilancio e delle Partecipate, affatto semplice, ma le nuove sfide sono sicuramente quelle che più appassionano e qui non ti mancheranno». Andrea Castellani arriva dal Comune di Macerata, dove ha ricoperto fino a poche settimane fa il ruolo di funzionario dei Servizi finanziari e personale: 54 anni, Laurea in economia e commercio, ha poi conseguito un master in Gestione finanziaria e controllo interno nelle amministrazioni pubbliche locali (Università politecnica delle Marche). Entra in servizio oggi, primo ottobre 2020. «Ringrazio tutti per questa bella accoglienza – ha commentato il neo dirigente – Da questi primi contatti ho potuto notare personale qualificato e diverse professionalità. Cercherò di instaurare con ciascuno un rapporto di collaborazione e stima, in modo da poter rispondere con contezza alle numerose questioni di cui dovrò occuparmi». Il sindaco ha poi annunciato che presto saranno indetti gli altri due concorsi per dirigenti, dopo i tre recenti pensionamenti dei ruoli apicali: «Negli anni l’Ente ha patito molto sul fronte dell’organico a causa di pensionamenti o trasferimenti, ma stiamo cercando di sopperire con nuove assunzioni. Nel 2019 abbiamo registrato il picco minimo del personale, con 192 dipendenti in una città che ha sorpassato il capoluogo di provincia superando i 42mila abitanti».