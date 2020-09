ALLERTA meteo per temporali diramata oggi dalla Sala Operativa della Protezione Civile delle Marche con validità fino alla mezzanotte di domani

L’estate sta finendo per davvero: temperature in calo, pioggia in arrivo anche sulle Marche. Nel primo pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento messaggio di allertamento di livello giallo per criticità idrogeologica per temporali su tutte le Marche valido fino alla mezzanotte di domani, 21 settembre. In particolare per domani si prevede un cielo irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti più intensi e precipitazioni: sparse dalla mattinata, localmente a carattere di rovescio o temporale. Le temperature saranno in diminuzione ed i venti deboli, a tratti moderati lungo la costa, di provenienza sud-orientale. Per martedì 22 settembre, con l’inizio dell’equinozio d’autunno 2020, invece il cielo si presenterà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso e si registreranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.