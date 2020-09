SALUTE - L'appuntamento in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre nell'aula multimediale

Corsi di utilizzo defibrillatore della Croce Rossa Macerata, appuntamento sabato 3 ottobre (dalle 15 alle 19) e domenica 4 ottobre (dalle 8 alle 13) all’aula multimediale di Treia. L’iniziativa promossa dall’assessorato allo sport del Comune, è rivolta ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, a dirigenti, allenatori e giocatori delle società sportive locali, agli insegnanti dell’istituto comprensivo “Egisto Paladini” di Treia e ai privati cittadini. «Un impegno a scendere in campo per la sicurezza era già stato lanciato da parte dalle associazioni Pro loco e Avis, che nel gennaio 2016 vollero aiutare le società sportive treiesi a uniformarsi alla nuova legge sull’utilizzo dei defibrillatori – si legge nella nota del Comune -. Anche l’amministrazione comunale di Treia, tra il 2015 e l’inizio del 2016, iniziò il percorso di sensibilizzazione verso la tematica dello “sport in sicurezza” con la consegna di 4 defibrillatori alle società sportive operanti a Treia, grazie a un bando della Regione Marche finalizzato a sostenere l’acquisto di defibrillatori utilizzati dalle società sportive per salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale. Una scelta significativa, quella dell’amministrazione comunale di Treia, che testimonia l’attenzione alla delicatissima tematica dei rischi per la salute in occasione dell’attività sportiva, anche dilettantistica, e della necessità di prevenire con tutti gli strumenti possibili gli eventi dannosi, a volte addirittura letali, che troppo spesso la cronaca racconta». Le iscrizioni vanno effettuate entro sabato 19 settembre all’indirizzo mail segreteria@comune.treia.mc.it comunicando i propri dati anagrafici e indicando la preferenza del giorno per effettuare il corso.