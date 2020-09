L'ISTITUTO ha fatto omaggio a tutti i 170 impiegati. Tra le iniziative anche decine di piantine nella sede centrale di Civitanova

I bancari sono green. Almeno quelli che lavorano al Banco Marchigiano che ha deciso di dare una bici in omaggio a ogni dipendente. Le potranno usare per spostarsi nel tempo libero o per andare a prendere i figli a scuola. Per andare a fare la spesa o per recarsi al lavoro. Il Banco Marchigiano ha omaggiato i propri dipendenti con una bici ciascuno. Complessivamente circa 170. Il dg Marco Moreschi, sui dipendenti ha detto: «nel difficile periodo vissuto nei mesi scorsi a causa del Covid hanno dimostrato comportamenti di grande responsabilità nel loro vissuto quotidiano». L’omaggio delle bici è stata una scelta all’insegna di quello spirito green che sta sempre più contraddistinguendo il Banco Marchigiano. Non meno originale è stato l’intervento per rinnovare tutti gli ambienti del salone della sede centrale di viale Matteotti, a Civitanova, con decine e decine di vasi e piantine che abbracciano tutti gli spazi dedicati ai clienti ed ai collaboratori della banca «per consentire ai nostri dipendenti – dice il dg – di lavorare in armonia ed ai nostri clienti di trascorrere gradevolmente il loro tempo mentre sono da noi, in un ambiente piacevole, delicato e che trasmetta i valori di conciliazione con la natura e con l’ambiente circostante, su cui crediamo fermamente». Con le nuove bici, ieri, i dipendenti, in sella alle loro nuovissime bici hanno invaso allegramente la pista ciclopedonale. A fine orario lavorativo, hanno inforcato le loro due ruote e hanno percorso tutta la bella passeggiata che collega la città rivierasca alla città alta. Prossima settimana stessa iniziativa verrà replicata a Senigallia dove protagonisti saranno i dipendenti e collaboratori delle filiali Marche nord. Il Banco Marchigiano nasce il 15 dicembre 2018 dalla fusione della Bcc di Civitanova e Montecosaro con la Banca di Suasa. Una nuova realtà del credito marchigiano con 24 filiali, una copertura di 4 Province (Pesaro, Ancona, Macerata e Fermo), 170 dipendenti, 9mila soci.