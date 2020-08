RESIDENTE a Osimo, il figlio dell'ex portiere dell'Inter ha annunciato l'esito del tampone, fatto dopo una vacanza in Sardegna, con una storia su Instagram. «Probabile abbia contratto il virus sul traghetto»

Torna dalla Sardegna e scopre di essere positivo al Covid. Il virus è stato contratto da Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter e residente a Osimo. Il ragazzo, 27 anni ed ex protagonista del programma Temptation Island, ha riportato su Instagram l’esito del tampone. «Ciao a tutti. Stamattina ho ricevuto l’esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. È capitato a me, come sarebbe potuto capitare a chiunque altro. Ho viaggiato su un traghetto sul quale sono risultati passeggeri infetti e probabilmente ho contratto il virus in quella occasione. Ringrazio tutti voi per i messaggi di supporto che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell’attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali naturalmente continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete». In vacanza con lui c’era anche il fratello, tornato però in aereo: il tampone ha dato esito negativo. Di qui, l’ipotesi che il virus possa essere stato contratto durante il viaggio di ritorno in traghetto. Andrea non è il primo marchigiano rientrato dalla Sardegna e risultato positivo al Coronavirus. Lo scorso fine settimana, la notizia della positività di Alessandro Castorina, calciatore dell’Osimana.