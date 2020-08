CORRIDONIA - Domani i cittadini si ritroveranno davanti al municipio per sostenere il presidente del Consiglio, durante la discussione della mozione presentata dal sindaco Cartechini. Intanto l'ex primo cittadino ha risposto con un documento di 30 pagine alle accuse mosse contro di lei

Sfiducia a Nelia Calvigioni, sit-in in piazza Corridoni. Domani in Consiglio a Corridonia è il giorno della discussione della mozione presentata dal sindaco Paolo Cartechini per destituire la presidente del Consiglio dalla sua carica. Diciotto i punti d’accusa presentati dal primo cittadino, per dimostrare in sostanza che la Calvigioni non sarebbe più super partes nel suo ruolo. Un vero e proprio terremoto politico, che la cittadinanza sembra non aver preso bene. Diverse infatti le attestazioni di stima e di sostegno nei confronti della ex sindaca, tanto domani che è stato organizzato un sit-in in piazza davanti al municipio con ritrovo alle 21,15 per «far sentire il nostro sostegno a Nelia Calvigioni», è stato scritto in uno dei gruppi Facebook della città. «Invito la cittadinanza giovedì sera in piazza – è scritto in un altro post -per una serata del ringraziamento. A chi? Beh, lo sapete tutti». E ancora: «Mi auguro che la mozione sulla Calvigioni venga ritirata, in questo momento difficile Corridonia deve essere unita e non divisa», recita un altro post. Intanto anche la Calvigioni si prepara alla “battaglia” in Consiglio. L’ex sindaca ha infatti redatto un documento di 30 pagine per controbattere punto per punto al documento di Cartechini e l’ha inviato a tutto il Consiglio, al prefetto e al Collegio dei revisori dei conti.

(Redazione Cm)