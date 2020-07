POLITICA - L'ex ministro e leader di Azione sarà stasera alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto. Un'occasione per fare il punto anche in vista delle prossime elezioni

“I mostri”, Carlo Calenda stasera alle 21,30 sarà in piazza Vittorio Veneto a Macerata per presentare il suo nuovo libro. Appena un paio di settimane fa il partito dell’ex ministro, Azione, aveva debuttato nella nostra provincia con un appuntamento a Macerata organizzato dal coordinatore provinciale Massimiliano Fraticelli e a cui aveva partecipato, tra gli altri, l’imprenditore Adolfo Guzzini. E proprio in quell’occasione si era detto che Azione non avrebbe partecipato né alle Comunali, né alle Regionali per il poco tempo a disposizione per presentare le liste. Recentemente lo stesso Calenda ha affermato che Azione potrà confluire nella liste del candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi, ma solo a patto che nella coalizione non ci sia il Movimento 5 stelle.