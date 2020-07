IN PIAZZA - Il giornalista Paolo Notari ripropone il format dopo il successo della scorsa edizione. Primo appuntamento l'1 agosto a Camerino. La kermesse è stata ideata per aiutare i centri colpiti dal sisma

Sei spettacoli nei comuni colpiti dal sisma: torna “Destinazione Sibillini”, la rassegna ideata da Paolo Notari e realizzata nell’ambito del progetto Marche InVita – lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma – della Regione Marche, in collaborazione con Mibac, Amat e la Fondazione Marche Cultura. Dopo il successo della passata edizione si riparte per sostenere il rilancio delle zone terremotate. Destinazione Sibillini, kermesse fortemente voluta dall’assessore regionale al Turismo, Moreno Pieroni, animerà sei piazze in sei comuni delle tre province coinvolte dal sisma (Macerata, Fermo e Ascoli), con il consueto viaggio tra arte, cultura e tradizioni dei nostri bellissimi monti Azzurri. Lo straordinario risultato ottenuto nel 2019 e culminato con le diecimila persone al lago di Fiastra hanno convinto Notari, che è anche il conduttore dello spettacolo, a confermare il format relativamente ai videofilmati che, nel corso della serata, raccontano storie, favole, misteri, eccellenze enogastronomiche e artistiche del nostro territorio, pur cambiando completamente il cast artistico che si arricchisce di artisti di primo livello.

Destinazione Sibillini è il giusto mix tra divulgazione e intrattenimento che tra una canzone e il brano successivo riesce a fare informazione: un po’ Voyager, un po’ Canzonissima. La regia è nuovamente affidata a Sabino Morra, la consulenza scientifica a Giuliana Pascucci; la regia video a Achille Natali. Sei spettacoli nei fine settimana di agosto e settembre anche in concomitanza con la presenza, in diretta quotidiana, di Notari su Raiuno per il nuovo programma del daytime “C’è Tempo per…”. La lunga maratona parte dal maceratese, o meglio da Camerino, purtroppo uno dei Comuni più colpiti dal sisma. Appuntamento il primo agosto, grazie alla volontà della Arcidiocesi del vescovo Francesco Massara e all’organizzazione del comune di Camerino. L’8 agosto Destinazione Sibillini, con la sua grande orchestra e una importante scenografia, si sposta nel teatro Romano di Ascoli; quindi il 15 agosto a Montalto delle Marche, il 22 agosto a Comunanza, il 29 agosto a Sarnano per chiudere il 5 settembre alla Roccaccia di Montefortino. Tra le curiosità artistiche la presenza del mago Heldin, noto tra l’altro per aver divertito, in Sala Nervi, Papa Francesco, facendo volare avanti a lui un tavolo, esperimento che ripeterà ogni sera davanti ai presenti in piazza. E poi l’uomo fisorchestra Diego Trivellini, la miglior interprete vocale della grande Mina, Susanna Amicucci e l’artista che ha fatto ballare un milione di persone, Deborah Valli. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.