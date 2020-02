SUMMIT A MACERATA con i rappresentanti di Provincia e altri Comuni vicini per raccordarsi sull'emergenza

Si è svolta oggi nella sala giunta della Prefettura una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Macerata Iolanda Rolli. All’incontro hanno preso parte il presidente della provincia di Macerata, il sindaco di Macerata, il sindaco di Camerino, i rappresentanti dei comuni di Civitanova e di San Severino, i vertici delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco delle autorità sanitarie nonché il presidente dell’ordine dei medici, il presidente dei farmacisti. Alla riunione ha partecipato anche Nadia Storti, direttrice generale Asur Marche.

LA SITUAZIONE – La situazione nelle Marche e più in particolare nella provincia di Macerata si conferma come nei giorni scorsi, senza casi accertati della malattia. E’ stato inoltre ribadito che è attivo dalle 8 alle 20 il numero verde 800936677 istituito dalla Regione per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini.

A CHI RIVOLGERSI E COME – Si è condivisa l’esigenza di raccomandare alla popolazione l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus, emanate dal ministero della Salute. Nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza, la collaborazione dei cittadini è fondamentale; questo è il messaggio unanime che va rivolto alla popolazione. I cittadini sono fortemente invitati a rivolgersi ai medici di medicina generale che effettuano un primo triage telefonico e successivamente l’eventuale visita domiciliare, attivando se del caso le procedure previste. Pertanto la raccomandazione è quella di non recarsi al Pronto Soccorso nel caso si sospetti la malattia in questione.

IL GORES – Le competenze tecniche sono in capo al Gores, Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, tavolo tecnico che la Regione Marche ha costituito da tempo in modo strutturale per dare risposte tempestive alle emergenze sanitarie. E’ inoltre attivo il Cor, organismo previsto dalla legge regionale n. 32 del 2001, quale struttura di emergenza con compiti di raccordo, coordinamento e consulenza che collaborerà in stretta sinergia con le varie sale operative integrate delle diverse province. La prima riunione è prevista per oggi pomeriggio alle ore 15,30. La situazione sarà comunque verificata e monitorata costantemente con aggiornamenti in tempo reale.

TRUFFE DEI TAMPONI – In merito ai casi già accertati sul territorio nazionale relativi a falsi operatori di Asl e Croce Rossa ed a proposte di effettuazione di tamponi “porta a porta”, il prefetto ha evidenziato la necessità di far riferimento alle forze dell’ordine ove si presentassero tali situazioni ribadendo che le prestazioni sanitarie vengono effettuate esclusivamente nei presidi sanitari abituali e riconosciuti.

LE INDICAZIONI DELL’ASUR – Di seguito le indicazioni fornite da Nadia Storti, direttrice generale Asur Marche che ha partecipato alla riunione. Numero di pubblica utilità: 1500 (numero attivato dal Ministero della salute che fornisce tutte le indicazioni alle problematiche poste dagli utenti). Numero verde regionale: 800936677. A questo numero rispondono medici formati per fornire indicazioni ai cittadini sulle indicazioni per le diverse tipologie di problematiche legate alla circolazione del virus. Per quanto riguarda medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale è importante contattare il medico telefonicamente per poter valutare la presenza delle condizioni che definiscono un caso sospetto (per il quale valutare se fare il tampone e iniziare l’isolamento). I soggetti che sono rientrati dalla Cina o hanno soggiornato in uno dei comuni italiani soggetti a misure di quarantena devono contattare i Servizi di igiene e sanità pubblica per adottare le misure di isolamento domiciliare volontario; se non riuscissero a contattare il servizio si possono rivolgere al Numero verde regionale: 800936677.