POLITICA - L'iniziativa venerdì alle 21,15 all'hotel Grassetti

In arrivo il primo incontro regionale di Base riformista del Partito democratico. All’appuntamento, in programma venerdì alle 21,15 all’hotel Grassetti di Corridonia, prenderanno parte Alessia Morani, sottosegretario allo sviluppo economico, Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale dell’area, Mario Morgoni e Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano e coordinatore regionale. L’iniziativa, aperta al pubblico, accoglierà diversi amministratori locali e iscritti al Pd, per confrontarsi sul rilancio del partito attraverso il riavvicinamento alle persone, la ricostruzione di un rapporto di fiducia basato sull’ascolto dei bisogni delle persone e dei territori. «Al Paese – scrive in una nota il direttivo di Base Riformista – che da anni non riesce a crescere in maniera significativa, né dal punto di vista economico né da quello demografico, serve un nuovo partito, più aperto e inclusivo, capace di affrontare sfide difficili. Base riformista si vuole caratterizzare per il contributo che può dare al dibattito sulle riforme strutturali per il futuro dell’Italia, nella consapevolezza che la partecipazione democratica e la buona politica possano essere antidoti efficaci contro quel populismo che sa solo gridare contro ma è del tutto incapace di dare risposte ai problemi reali».