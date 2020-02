I PUNTI E LE TOP 11, DALLA PROMOZIONE ALLA TERZA - Sono 18 le vittorie e solo 3 i pareggi per la squadra di mister Eleuteri, che domina il girone F di Seconda. In Prima difensori goleador: la doppietta del terzino Berrettoni mantiene in vetta il Trodica, Massi regala il pari alla Settempeda contro il Montemilone Pollenza. In Terza pirotecnico 5 a 5 fra Piano San Lazzaro e Europa Calcio Costabianca

di Michele Carbonari

Nessuno nelle Marche come l’Elfa Tolentino, capolista del girone F di Seconda categoria.

Gli uomini di Eleuteri infatti sono l’unica squadra della regione ad essere imbattuta fino a questo punto della stagione. Sono 18 le vittorie, solo 3 i pareggi per quella che è l’assoluta dominatrice del girone F (miglior attacco e Massucci capocannoniere, ma anche miglior difesa) con numeri da capogiro che testimoniano la bontà del lavoro portato avanti dalla società e dal mister. «Quello che stiamo facendo è impressionante. Sicuramente è tutto frutto di una programmazione a lungo termine. Due anni fa siamo arrivati io e il direttore sportivo Biagio Micari e abbiamo dato il via ad un nuovo progetto, che mirava a salire di categoria nel giro di due stagioni.

Sono stati presi i calciatori giusti, seri e con mentalità. Il campionato passato è stato sorprendente, visto che siamo arrivati secondi dietro ad una straordinaria Settempeda, che con qualche innesto ora si sta giocando la vittoria in Prima. In estate invece abbiamo aggiustato qualcosa per fare il salto. Siamo partiti male e senza campo, che abbiamo riavuto solo ad ottobre. Abbiamo svolto una preparazione difficile ma siamo riusciti a tenere botta, essendo una squadra ben collaudata. Certo, i numeri attuali sono sopra le aspettative, nessuno si aspettava campionato del genere. La società è una famiglia e si è creato un bel gruppo che si trova bene anche al di fuori del calcio. Siamo in ballo anche in Coppa: affronteremo Monte e Torre e Sefrense in un triangolare. La vincente andrà in semifinale». Nella sesta giornata di ritorno i biancoazzurri conservano il record battendo in casa l’Abbadiense anche grazie al portiere Giovagnini, che neutralizza uno dei due rigori di Agnetti. Il poker firmato da Lanciotti, Matteo Rossini e Massucci legittima il primato e, anzi, vale il +11 sulla prima inseguitrice Folgore Castelraimondo. Con il pesante ko degli uomini di Carucci, si riaprono i giochi per i playoff. Il tutto grazie al poker calato dal Sarnano fra le mura amiche: a segno Ruggero, Maccari (doppietta) e Okere. Sicuramente decisive sono state le due espulsioni ospiti rimediate da Carnevali e Belli. Inoltre, Micucci sbaglia il terzo rigore consecutivo per la squadra di Fede (intuisce Tafa).

Rientra quindi in gioco per gli spareggi promozione il Telusiano, che vince di misura sia nel recupero di mercoledì a San Ginesio che sabato in casa contro l’Atletico Macerata (decide Cardelli). Rallentano invece Belfortese (risultato ad occhiali interno con la Juventus Club Tolentino) ed Esanatoglia (la punizione di Peroni nella ripresa trascina il Ripesanginesio). Chiudono il turno due pareggi per 1 a 1: Settimi del San Ginesio riprende Sebastianelli della Palombese, mentre Rosetti della Vigor Macerata (sulla respinta del rigore fallito da Bertola) risponde a Onu Juvenal della Sefrense (che poi si fa respingere un penalty da Fuscà). Rinviata a mercoledì prossimo Pennese – Caldarola, a causa dei danni del vento all’impianto rossoblu.

Nel girone E la leader Appignanese frena nel derby interno con il Montecassiano che si porta avanti con Domizioli e Sfrappini, poi riagguantati dalla doppietta di Gagliardini. Rosicchia punti la Vigor Montecosaro, grazie al blitz di misura in quel di Morrovalle: decisivo un colpo di testa di Torresi su assist di Lovascio. In chiave salvezza sono preziosissimi i successi di Real Citanò, United Civitanova e Aries Trodica. I rossoblu di Monaldi vincono 3 a 2 in casa contro il Porto Potenza (al quale non basta la punizione di Morbiducci e l’incornata di Morbidoni) grazie alla doppietta di Corallini e al guizzo di Casciotta. Luigi Marra e De Santis trascinano gli uomini di Marsili nella tana del Csi Recanati, scavalcato in classifica e ora scivolato in zona playout. Vede la salvezza anche l’ex fanalino di coda, che espugna il campo della Veregra per via del colpo di testa di Giustozzi servito da Berto. Real Porto e Monteluponese cadono rispettivamente a Montegranaro e a Casette d’Ete.

Tris di pareggi esterni invece per le tre maceratesi impegnate nel girone D. L’Accademia Montefano strappa un punto a Falconara contro l’ultima della classe (Seferi sotto misura ed Elmazi dagli undici metri). Il Victoria Strada è protagonista del pirotecnico 3 a 3 sul campo del Serrana (gonfiano la rete Piccini e Montecchiarini, due volte). Bufarini illude la San Francesco Cingoli, che sabato divide la posta in palio contro la quotata Largo Europa mentre mercoledì scorso ha vinto contro il Monsano grazie a Tomassoni, Tiranti e di nuovo Bufarini. Nel gruppo G il Borgo Mogliano, ancora scosso da quanto accaduto al portiere titolare Matteo Ciccioli (squalificato per oltre due anni), torna a mani vuote dal campo dell’USA Santa Caterina.

Il punto sulla Promozione. Resta tutto invariato nei quartieri alti dopo la sesta giornata di ritorno, con le cinque big che conquistano il bottino pieno.

La capolista solitaria Atletico Ascoli cala il tris a Monticelli. La Civitanovese compie il suo dovere al Polisportivo contro l’Aurora Treia (leggi l’articolo) mentre il Loreto espugna Chiesanuova (leggi l’articolo). In scia sia la Maceratese (battuta la Palmense all’Helvia Recina) e il Monturano Campiglione, che espugna Potenza Picena, al quale non basta lo spunto di Iori (1-3). Un pazzo e scatenato Corridonia piazza il colpaccio di turno e vince per 4 a 3 nella tana dell’Atletico Centobuchi grazie ai gol di Ripa, Montecchia, Taglioni e Orgerva. Tranquillo a metà classifica il Portorecanati, che al Monaldi chiude a reti inviolate contro la Monterubbianese. Il Montecosaro scivola tra le mura amiche nello scontro diretto con la Futura 96.

Il punto sulla Prima categoria. Un super Berrettoni, da esterno di difesa, si trasforma in attaccante e con una doppietta regala al Trodica i tre punti contro un ostico San Claudio (a segno con Diomedi, mentre Bartolucci si dispera per un gol annullato e una traversa).

Conservata la vetta del girone C, gli uomini di Fermanelli devono ora guardarsi le spalle dalla Cluentina, forte del poker interno calato al Camerino (non basta Omgba Manga): determinante la doppietta di Pettinari e i gol di Andreucci e Andrea Mancini. La Settempeda ringrazia l’altro difensore goleader Massi che con un guizzo a tempo scaduto permette ai biancorossi di Ruggeri di uscire indenni al Galasse di Pollenza nel big match di giornata. Il Montemilone sblocca ad inizio ripresa con Atragene, il quale nel primo tempo aveva colpito un legno (al pari di Rocci). Perde terreno invece il Casette Verdini, che a Corridonia passa in vantaggio nella prima frazione con Ulissi sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa prende il sopravento il Cska Amatori prima con Compagnucci e poi con Carletta (palo-gol).

Il Muccia alimenta le proprie speranze di salvezza battendo tra le mura amiche l’Urbis Salvia, vano il momentaneo pareggio di Pettarelli. Pioraco e Fabiani Matelica dividono la posta in palio: Carpinelli, di testa su cross di Baldinelli, risponde a Piccolini. Il Fiuminata cade di misura sul terreno della Pinturetta Falcor. Nel gruppo B, gol e spettacolo a Villa Musone: mattatore del match il bomber gialloblu Marziani autore di una tripletta, che però non basta per avere la meglio del Montemarciano (3-3).

Il punto sulla Terza categoria. Nell’ultima serie, quella provinciale, spicca il pirotecnico 5 a 5 fra Piano San Lazzaro ed Europa Calcio Costabianca, che in trasferta manda a segno tre volte Gerboni e due Boccanera. I giallorossi rallentano la corsa della seconda in classifica, ma scivolano fuori dagli spareggi promozione. Mentre nel girone E resta invariato il distacco fra l’Union Picena e il Real Molino. Alla capolista potentina basta un guizzo del solito Canesin a pochi secondi dal fischio d’inizio, su cross di Pigliacampo, per piazzare il blitz sul campo degli Amatori Appignano. Il Real Molino cala invece il poker interno al Real Castelfidardo, nella 200esima partita del portiere locale Alessandro Canullo. Ez Zaari segna dopo la conclusione di Tirabassi, Svjetlanovic su assist di Coraggio e capitan Luciani su invito di Ciampechini. La Treiese si riaffaccia in zona playoff grazie al poker interno rifilato all’Academy Civitanovese. Decisivi i timbri di Branchesi, Nicola Gasparrini e Carbone (bis). Ininfluenti i centri ospiti di Malaccari e Luciani. Tre volte in vantaggio, l’Unione Sangiustese non riesce ad avere la meglio dell’Osimo Five: gonfiano la rete Angelini, Ficerai e Barboni. Cedono in trasferta sia il Santa Maria Apparente (ininfluente la doppietta di testa di Verdicchio contro la Torrese) e La Saetta (a nulla valgono i gol di Jatta e Amadou con l’Atletico 2008).

Anche nei quartieri alti del girone F poco muta rispetto all’ultima giornata. La leader Petriolo fa suo il testa-coda interno contro l’Union Calcio, piegato dalla punizione di Contigiani e dal sinistro a giro di Pizzo. Tiene il passo il Pollenza che mostra la manita alla Nova Camers, stesa da Nicolas Castaneda, Mirco Mogetta, Lorenzo Patrassi e Gianfelici (doppietta). Corsaro anche il Pievebovigliana all’ex “Enaoli” contro la Giovanile Corridoniense, alla quale non bastano le due punizioni di Rapallini e Canullo. Croia di testa, Paniccià su rigore e Dikedzic regalano i tre punti alla formazione dell’alto maceratese, che si ritrova a pari punti del Gualdo forte dell’impresa di Matelica: Scagnetti ed Ortolani mettono ko il Real. La Lorese invece sgambetta il Monte San Marino grazie a due penalty, entrambi realizzati da Scriboni. Chiudono il turno due pareggi: il 2 a 2 fra Nicolò Ceselli e Sforzacosta (sinistro da fuori di Gabrielli e pallonetto di Ciocchetti per i locali, Carbone su punizione e azione personale di Manasse per gli ospiti) e l’1 a 1 fra Colbuccaro e Serralta (Daniele Rocco risponde a Saperdi), che ieri ha festeggiato il 30esimo anno dalla fondazione della Polisportiva. Nel gruppo C l’Urbanitas Apiro cade rovinosamente in casa contro la capolista Pergolese, che cala il poker.