PROMOZIONE - Iacoponi su rigore nel primo tempo e Tittarelli nella ripresa firmano il 2 a 0 che consente ai rossoblu di restare al secondo posto assieme al Loreto

di Michele Carbonari

La Civitanovese si affida a due ex Chiesanuova per avere la meglio dell’Aurora Treia al Polisportivo.

Il rigore di Iacoponi (fallo di Ballini su Pistelli) e la ripartenza finalizzata da Tittarelli (delizioso l’assist del neoentrato Falkestein) garantiscono il secondo posto ai rossoblu di patron Mauro Profili, seppur ancora condiviso insieme al Loreto a quota 44. Sempre lontana la capolista del girone B di Promozione Atletico Ascoli, distante 10 lunghezze. I biancorossi di Travaglini non disdegnano e forniscono una buona prova, troppo sterili invece in fase offensiva.

Interrotta la serie di sette risultati positivi, ma ancora al sicuro a metà classifica, l’Aurora Treia cercherà il riscatto sabato prossimo in casa contro il Corridonia. Trasferta insidiosa per la Civitanovese, sul campo di una Monterubbianese affamata di punti salvezza. La cronaca. Mister De Filippis deve rinunciare allo squalificato Vechiarello ed è costretto ad arretrare a centrocampo Iacoponi, che completa la mediana del 4-3-1-2 insieme a Mercanti e Ferrari. Galdenzi agisce dietro le due punte Tittarelli e Pistelli (panchina per il miglior marcatore Ribichini). Travaglini invece schiera il 4-3-3 con un pacchetto arretrato esperto, fatta eccezione per l’under Fratini. Gobbi ed Ariel Di Francesco compongono il tridente insieme all’ex Maceratese Ramadori. Le due squadre non riescono ad imprimere un buon ritmo e a prendere le redini del gioco nelle prime battute, in cui si registra il botta e risposta su punizione fra Ariel Di Francesco (alta di poco) e Iacoponi: la palla sbatte sulla traversa, poi carambola sulla schiena di Cartechini ed infine termina in corner. La partita entra nel vivo nella seconda metà di frazione. Al 25′ Pistelli verticalizza per Galdenzi, Verdicchio sbaglia ma recupera in extremis scivolando in calcio d’angolo. L’Aurora riparte in contropiede e Ferrari sventa il pericolo. Nell’occasione Borghetti accusa un problema fisico ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Negreti al centro della difesa. Qualche istante dopo Ramadori prova debolmente e la sfera termina out.

Al 29′ l’episodio che sblocca l’equilibrio. Pistelli rientra e manda a vuoto Ballini che lo stende in area: dal dischetto l’ex Chiesanuova Iacoponi spiazza Cartechini. Succede poco fino alla fine del primo tempo, a parte il cambio forzato degli ospiti: Kakuli subentra all’acciaccato Capenti. La ripresa vede più propositiva l’Aurora, con il primo squillo di Romagnoli alto di poco e la successiva bella combinazione tutta in verticale con protagonisti Fratini, Gobbi e Di Francesco, che trova l’attenta risposta di Lorenzetti sul primo palo. Piove sul bagnato per la Civitanovese, che all’11’ perde anche Negreti: sostituito dall’under Del Moro. I rossoblu provano a pungere sugli sviluppi di un angolo ma ne Tittarelli e ne Pistelli riescono a gonfiare la rete. Sul fronte opposto Ramadori prova ancora la botta da fuori ma senza centrare lo specchio. Al 21′ la Civitanovese chiude i giochi: Mengoni perde palla a centrocampo, Mercanti raccoglie palla e serve Falkestein che con uno splendido tocco di esterno mette davanti la porta l’altro ex Chiesanuova Tittarelli, freddo a superare Cartechini e a realizzare il raddoppio. Nel finale l’Aurora Treia ci prova ma la difesa della Civitanovese tiene botta.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Lorenzetti 6; Smerilli 6,5, Martins 6,5, Borghetti 6 (30′ p.t. Negreti 6 (11′ s.t. Del Moro 6)), Bordi 6; Ferrari 6,5 (30′ s.t. Catinari s.v.), Mercanti 6, Iacoponi 6; Galdenzi 6 (22′ s.t. Ribichini 6); Tittarelli 6,5, Pistelli 6 (17′ s.t. Falkestein 7). A disp.: Lattanzi, Bertocco, Mora, Salvati. All.: De Filippis.

AURORA TREIA (4-3-3): Cartechini 6; Fratini 6, Verdicchio 5,5, Ballini 5 (37′ s.t. Raponi s.v.), Mengoni 5,5; Castelli 6 (26′ s.t. Kehder s.v.), Romagnoli 6, Capenti 6 (40′ p.t. Kakuli 6); Ariel Di Francesco 5,5 (17′ s.t. Alex Di Francesco 5,5), Ramadori 6, Gobbi 5,5. A disp.: Giustozzi, Palazzetti, Cervigni, Carbonari, Lleshi. All.: Travaglini.

TERNA ARBITRALE: Sabbouh di Fermo (Dardone di Pesaro – Principi di Ancona)

RETI: 31′ p.t. Iacoponi (rig.), 21′ s.t. Tittarelli

NOTE: spettatori: 250 (con nutrita rappresentanza ospite). Ammoniti: Bordi, Mercanti, Ballini. Angoli: 8-1. Recupero: 7′ (2’+5′).