JESI - Si è sottoposto ieri a un delicato intervento. L'operazione, già programmata da mesi, è riuscita. A giorni le dimissioni

di Talita Frezzi

L’ex presidente di Banca Marche Lauro Costa, 69 anni, maceratese, è stato operato ieri all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. L’operazione era programmata da diversi mesi,. E’ stato lo stesso Costa a scegliere di sottoporsi all’intervento proprio all’ospedale jesino dove l’équipe chirurgica e infermieristica – sia di reparto che di blocco operatorio – unitamente al gruppo anestesiologico rappresentano una eccellenza della sanità regionale per le avanzate tecniche chirurgiche e per le terapie del dolore usate. Costa si era sottoposto all’iter di pre-ospedalizzazione già una settimana fa. Ieri mattina presto, il ricovero nell’Unità operativa di Chirurgia Generale, diretta dal dottor Roberto Campagnacci. Già in tarda mattinata il paziente è stato sottoposto all’intervento, che sembra essere riuscito nel migliore dei modi. Si è risvegliato nel primo pomeriggio, le sue condizioni sono stabili e vengono costantemente monitorate dai medici e infermieri del reparto di Chirurgia. Resterà ricoverato qualche giorno per il controllo del decorso post-operatorio, poi la dimissione.