CIVITANOVA - Si occuperà di relazioni esterne: ci sarà anche Giorgio Fede di San Benedetto alle relazioni interne. Per l'area formazione e coinvolgimento nessuna candidatura. La presentazione ufficiale oggi pomeriggio quando il ministro degli Esteri potrebbe dimettersi dalla guida del Movimento

Sono la deputata civitanovese Mirella Emiliozzi e il senator Giorgio Fede di San Benedetto i facilitatori del Movimento 5 stelle per le Marche. Il loro ruolo sarà, secondo le intenzioni della dirigenza del partito, quello di rendere più efficiente il movimento sul territorio. I facilitatori sono stati scelti col consueto metodo del voto online. Per il Team del Futuro Marche Mirella Emiliozzi si occuperà delle “Relazioni esterne” (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati) e Giorgio Fede delle “Relazioni interne” (rapporti con gli eletti del Movimento della regione, punto di supporto per le liste). Per l’area Formazione e coinvolgimento, in assenza di candidature, la designazione avverrà nei prossimi giorni.

I facilitatori saranno presentati oggi alle 17, al Tempio di Adriano a Roma. E proprio in questa occasione Luigi Di Maio potrebbe annunciare le sue dimissioni da capo politico a soli 4 giorni dalle elezioni in Emilia Romagna, nodo cruciale per gli equilibri politici nazionali e locali.

«Ringrazio gli attivisti, tutti gli amici del MoVimento 5 Stelle e i miei corregionali per l’opportunità che mi avete concesso – ha scritto Emiliozzi dopo l’elezione – Da oggi scriveremo insieme un nuovo progetto che avrà alla base l’ascolto delle associazioni e degli imprenditori. La sfida sarà valorizzare il nostro territorio e internazionalizzare le nostre piccole e medie imprese, offrendogli terreno fertile su cui crescere».

Il commento del senator Giorgio Fede: «È un altro impegno al servizio del Movimento, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e l’efficacia dei gruppi di attivisti e dei portavoce della nostra Regione, per essere più precisi, veloci e incisivi nell’azione legislativa e in generale politica, e rendere sempre meglio le nostre idee vantaggi concreti per i cittadini».