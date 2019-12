MACERATA - Il segretario generale della Federazione dei pensionati Mario Canale ha incontrato il direttore di Area vasta

Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Macerata, il segretario generale della Federazione dei Pensionati Cisl delle Marche, Mario Canale, ha incontrato il direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni per segnalare le proteste da parte di vari iscritti in merito a gravi carenze e inadeguatezze riscontrate durante le degenze.

«Nonostante l’unità operativa vanti un direttore ed un’equipe medica e paramedica eccellenti, risorse che vanno preservate e valorizzate, la struttura è fatiscente – si legge in una nota diffusa dalla segreteria Fnp Cisl Marche -. Anestesisti insufficienti, per cui diversi pazienti sono costretti a restare ricoverati diversi giorni in più del previsto per il posticipo dell’intervento. Un solo bagno a disposizione di sei degenti, con la conseguenze che gli assistenti sono costretti a provvedere alla pulizia per renderlo utilizzabile. Mancanza di sedie, sia negli ambulatori che nelle camere. Materiale vario accumulato in stanze visibili – prosegue la nota – . Diverse le mancanze riscontrate anche sul fronte assistenziale, in particolare relative alla presa in carico del paziente al momento delle dimissioni, quando allo stesso viene consegnata una lettera con indicato il giorno in cui dovrà tornare per la medicazione ma non l’orario, per conoscere il quale l’interessato deve rivolgersi al Cup, dove si accumulano attese che durano più di un’ora. Il dottor Maccioni si è assunto l’impegno di porre rimedio a tali problematiche – conclude la segreteria – assicurando che subito dopo le festività natalizie inizieranno i lavori, che si concluderanno entro 90 giorni, di adeguamento dei locali dell’ex Oncologia, dove l’unità operativa di Chirurgia generale sarà trasferita. Ha inoltre assicurato che provvederà ad impartire disposizioni per la totale presa in carico del paziente dimesso, evitando così la fila al Cup, e ad ovviare quanto prima alla carenza degli anestesisti, nonché ad intervenire anche in merito a tutte le altre segnalazioni. Il segretario ha ringraziato il direttore per l’attenzione posta alle problematiche segnalate, specificando la Cisl Pensionati sarà vigile e continuerà a farsi carico delle segnalazioni che perverranno dai suoi iscritti».