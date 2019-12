LO SPETTACOLO in scena al teatro Vaccaj di Tolentino alle 17 di domenica. Venerdì alle 21 sarà anche all'Auditorium Benedetto XXIII di Camerino

Farà tappa nelle Marche, il prossimo fine settimana, un grande classico del teatro che ironizza, senza ipocrisia, le ambiguità, i difetti e le imperfezioni dell’umanità: il Misantropo di Molière. Un testo immortale, portato in scena dalla compagnia Gli Ipocriti, per la regia di Nora Venturini, con due protagonisti come Giulio Scarpati e Valeria Solarino che sanno calarsi al meglio nei panni dei protagonisti Alceste e Celimene. Lo spettacolo dopo Camerino, (venerdì alle 21 all’auditorium Benedetto XXIII), e Senigallia (sabato alle 21 al teatro La Fenice), sarà in scena al teatro Vaccaj di Tolentino domenica alle 17. Un continuo equilibrio tra commedia e tragedia in cui l’aspetto privato del tormento amoroso convive con quello sociale, perché ne evidenzia il fattore umano e ce lo rende sempre attuale a distanza di secoli. Attorno ai due protagonisti in scena si muove un carosello di tipi umani, dal politico insulso con velleità da scrittore ai giovani nobili modaioli, fino alla dama di carità ipocrita e bigotta. Nei loro difetti possiamo riconoscerci e ridere di gusto; il salotto di Celimene è un teatrino in cui specchiarsi e vedere riflessi, nella superficie antica, gli slanci e le ipocrisie che ogni spettatore sperimenta ogni giorno.

La biglietteria del Vaccaj è aperta nei due giorni feriali precedenti ogni replica, con orario 18 – 20 e, nei giorni di rappresentazione, 3 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Info 0733 960059 (negli orari di apertura del botteghino), info@teatrovaccaj.it – www.teatrovaccaj.it – Facebook/TeatroVaccaj – www.vivaticket.it