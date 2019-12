SISMA - Interventi in 42 Comuni del Maceratese e dell'Ascolano. La deputata del M5S Terzoni: «Attenzione costante del Governo per le aree terremotate»

Sono oltre 53 i milioni di euro stanziati dal governo per interventi sulle strade nel cratere. Interessati 42 comuni nelle Marche (23 milioni di euro), 26 comuni in Umbria (per 17,7 milioni), 13 comuni in Lazio (per 7,8 milioni) e 11 in Abruzzo (per 5 milioni).

«Questo ennesimo finanziamento di 53,7 milioni di euro permette di realizzare ben 92 interventi complessivi su strade provinciali e comunali nelle quattro regioni colpite dal sisma. Nei vari decreti sul terremoto abbiamo previsto il sostegno diretto per la risoluzione di problematiche concrete sull’infrastruttura stradale cosiddetta minore che poi però viene utilizzata quotidianamente da decine di migliaia di terremotati che hanno tutto il diritto di muoversi velocemente e in sicurezza. Si tratta del segno tangibile della costante attenzione del Governo e del Parlamento ai diritti dei terremotati e degli enti locali», sono le parole di Patrizia Terzoni, vicepresidente della commissione Ambiente della Camera, che commenta così lo stanziamento del Mit. «Basta scorrere l’elenco dei comuni marchigiani, quelli che conosco meglio abitando nel cratere, da Arquata a San Severino, da Visso a Roccafluvione per rendersi conto di quanto sia fondamentale garantire il diritto alla mobilità in contesti rurali, collinari o montani – continua la Terzoni – dove per coprire piccole distanze ci si deve organizzare per tempo, magari con auto che durano meno proprio perché si tratta di strade che non ricevono una manutenzione adeguata da troppo tempo e sono interessate da frane, smottamenti o buche. Ora noi interveniamo concretamente perché alle privazioni determinate dal sisma non si devono aggiungere ulteriori criticità. In generale dobbiamo sempre di più trasferire risorse verso la manutenzione capillare delle opere esistenti, come d’altro lato ci chiedono continuamente gli enti locali».

Ecco gli interventi nelle Marche