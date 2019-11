RICONOSCIMENTO per il regista tolentinate che ha conquistato la giuria con il suo mockumentary che vede protagonista Rebecca Liberati e conta un cameo di Ivana Zanicchi

“Spera Teresa”, il corto del regista tolentinate Damiano Giacomelli, ha ottenuto il primo premio nella sezione “Italiana.corti” del Torino Film Festival. La giuria composta da Elia Billoni (Italia), Monica Strambini (Italia), Lucio Villani (Italia) ha premiato così il cortometraggio, ambientato a Tolentino nella zona dell’area container allestita per gli sfollati del sisma, con la seguente motivazione: “Graffiante e sofisticata riflessione sulla caducità del presente in relazione alla batteria della macchina da presa”. “Spera Teresa” è stato prodotto da sushi adv. e Officine Mattòli. La protagonista è interpretata da Rebecca Liberati che ha recitato insieme a Stanley Igbokwe, Iva Zanicchi, Mirco Abbruzzetti, Carlo Filocamo, Augusto Marinozzi, Gemma Sbrolla e Sergio Vexina. Il film, che dura 15 minuti, è stato progetto vincitore del bando Regione Marche per progetti audiovisivi realizzati nell’area del cratere sismico. Il premio del Torino Film Festival ammonta a 2mila euro.