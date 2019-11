PORTO RECANATI - La Squadra mobile per giorni ha tenuto sotto controllo un appartamento, punto di riferimento per i pusher

Appartamento usato come base per lo spaccio, blitz della polizia: denunciato un 27enne trovato con 30 grammi di marijuana. Operazione all’Hotel House di Porto Recanati. Gli agenti nel complesso hanno perquisito 5 case e identificato 30 persone. Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile, diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, in collaborazione con due pattuglie del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche e il Nucleo cinofili antidroga della Questura di Ancona hanno svolto una serie di controlli all’interno del palazzone di Porto Recanati. Uno degli appartamenti perquisiti era ritenuto dai poliziotti come un punto di riferimento per gli spacciatori. I poliziotti della Mobile per giorni hanno tenuto sotto controllo la casa e notato un andirivieni che orbitano nel mondo dello spaccio. Raccolti elementi tali da convincerli che l’abitazione fosse una base per i pusher ieri sono entrati per una perquisizione. Quando sono entrati gli agenti hanno trovato un nigeriano di 27 anni, residente nella casa, che hanno perquisito e trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato.