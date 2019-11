SERRAPETRONA - Domenica 10 novembre a Serrapetrona la prima giornata dell’evento organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela vini per valorizzare il vitigno

Gli appassimenti sono pronti ad accogliere i visitatori e a raccontare tutte le sfumature della Vernaccia nera. Prende il via domenica 10 novembre a Serrapetrona Appassimenti aperti, l’evento organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, nell’ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (misura 3.2) della Regione Marche, per valorizzare questo straordinario vitigno autoctono. La giornata inizierà alle ore 11 nella piazzetta del borgo, dove sarà possibile degustare le due espressioni del vitigno: la Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc. Ecco le cantine protagoniste: l’Azienda agricola Alberto Quacquarini, Cantine Fontezoppa, Terre di Serrapetrona, Podere sul lago e Vitivinicola Serboni. In mostra anche altre tipicità, come salumi, formaggi, tartufo, olio e dolci, mentre nelle viuzze circostanti si snoderà il mercatino dell’artigianato. Dalle ore 14 partiranno le visite alle cantine, grazie all’ausilio di navette gratuite in partenza a pochi passi dalla piazzetta.

I due volti della Vernaccia nera rivelano la grande versatilità di questi vini, accomunati dai sentori speziati e minerali tipici del vitigno. La Vernaccia di Serrapetrona docg è la versione spumantizzata: «Il gusto sta evolvendo – afferma Mauro Quacquarini, coordinatore dei produttori della Vernaccia di Serrapetrona docg – e oggi la versione secca è sempre più apprezzata per accompagnare l’intero pasto, accanto a sapori corposi». Massimo Serboni, coordinatore per il Serrapetrona doc, sottolinea la vocazione primaria di questo vino: «I produttori hanno voluto ispirarsi alle origini della Vernaccia, conosciuta come vino fermo prima che intervenisse la spumantizzazione. Il Serrapetrona doc è un ottimo compagno della tavola, ideale in particolare con salumi e antipasti in genere, primi piatti saporiti, carni rosse e formaggi stagionati».

Appassimenti aperti è un’occasione imperdibile per gustare questi ottimi vini direttamente nei luoghi di produzione e conoscere l’aspetto caratteristico dell’appassimento, che prevede, durante la vendemmia, la selezione di alcuni grappoli, la loro conservazione in stanze dedicate e il successivo impiego nel lungo processo di lavorazione. Una tecnica antica, che risale a quando le famiglie contadine appendevano i grappoli in casa per assicurarsi buon vino, e che oggi si rinnova, mantenendo intatto il fascino di questi spazi. Si potrà approfittare per vivere la bellezza del territorio, splendido con i colori d’autunno, e l’incantevole borgo di Serrapetrona, dove sarà possibile visitare la Chiesa di San Francesco e Palazzo Claudi, oltre a godere dell’esposizione “L’arte salvata… si mostra”, mostra allocata presso la recuperata Chiesa di Santa Maria di Piazza le cui opere sono state messe in sicurezza dopo il sisma. In occasione della prima domenica di Appassimenti Aperti è in programma una piccola passeggiata assieme ad una guida, parte di una tappa del “Cammino dei Passi Azzurri”, in cui verrà raggiunto il paese della Vernaccia percorrendo strade secondarie, scoprendo le vigne e le meraviglie del luogo. Giunti in paese è in programma alle 12 la conferenza stampa nella sala del consiglio. Il ritrovo per partecipare all’iniziativa è alle 8,30 alla chiesa di San Francesco e il tragitto è di 5,5 chilometri da Carpignano a Serrapetrona.