Il regista Simone Massi disegnerà e animerà “L’infinito” di Giacomo Leopardi per uno spot poetico su Recanati. Un’operazione resa possibile dalla collaborazione tra l’assessorato alle culture del Comune di Recanati e la casa di produzione Nie Wiem di Ancona. Simone Massi, noto in tutto il mondo per i suoi film poetici e per il festival Animavì, ha accettato l’invito dell’associazione che da anni lo coinvolge, soprattutto nell’ambito del film festival Corto Dorico. Lo spot sarà presentato durante il festival “La Punta della Lingua” del 2020, organizzato proprio da Nie Wiem. «Sono molto soddisfatta di questo nuovo progetto dedicato a L’Infinito – dichiara Rita Soccio, assessore alla cultura -. In queste celebrazioni mancava un’opera visiva che potesse raccontare e far immaginare una visione oltre la siepe. L’opera sarà un’occasione per Recanati, e per tutta la regione, di promuovere la poesia e la bellezza dei nostri territori, nonché di valorizzare la sezione di poesia contemporanea Multiverso, realizzata a Recanati nella biblioteca comunale Bonacci Brunamonti». Il regista di cinema d’animazione realizzerà uno spot poetico su Recanati, con la sceneggiatura a disegni de “L’infinito” di Giacomo Leopardi. Cinema e poesia nobiliteranno la tradizione secolare del Grand Tour di cui il turismo contemporaneo è erede. Le risorse per la realizzazione dello spot, oltre che dal Comune, provengono dal progetto Marche della Poesia, con cui Nie Wiem ha vinto il bando “Imprese creative”, ottenendo i fondi per lo sviluppo di prodotti e servizi di valorizzazione del territorio.