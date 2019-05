FESTIVAL - Sabato 11 maggio l'atto conclusivo della kermesse dedicata alle band emergenti

Sabato 11 maggio si svolgerà a Recanati, in piazzale Giordani, la finale regionale di Arezzo Wave, il contest musicale dedicato alle band emergenti che ha visto l’esordio di gruppi storici come Afterhours, Marlene Kuntz, Negrita, Almamegretta, Quintorigo, Agricantus, Reggae National Ticket. Un evento fortemente voluto dall’Associazione Whats Art, sempre alla ricerca di occasioni per promuovere l’arte e gli artisti emergenti, che ne ha curato la parte organizzativa, ma reso possibile grazie alla preziosissima collaborazione di partner lungimiranti: Oldway Pub 1997 SKASA, FBT, Ortlis e Sempiternus Snare Drum. Sul palco recanatese per la finale di Arezzo Wave Marche le migliori band marchigiane. Dalle 18,30 si esibiranno Bulbs, Flat Bit, Hiroshi, Nijhida e The Golden Ufo. Alle 22,30 i Jordy Brown, vincitori della passata edizione di Arezzo Wave Marche. Ingresso gratuito.