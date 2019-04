MACERATA - Acquistate strutture per la Neonatologia. Il primario Perri: «Siamo tutti molto grati a Mariella Piangiarelli, è un riconoscimento per il nostro lavoro»

Una serie di preziose attrezzature arriveranno nei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale di Macerata grazie ai 100mila euro donati da Mariella Piangiarelli, maceratese di 76 anni che ha voluto così onorare la memoria della sorella gemella Brunella, morta nell’aprile 2018.

«Tutti noi, medici, infermieri e il personale tutto siamo felicissimi – dichiara il primario Francesco Paolo Perri, che guida il reparto da 30 anni – Sono attrezzature fondamentali per portare avanti il percorso nascita che ci vede primi nelle Marche, dopo naturalmente il Salesi. Queste attrezzature ci servono tanto, per noi sono veramente preziose».

Nel dettaglio si tratta diun ventilatore neonatale/pediatrico per la ventilazione invasiva e non invasiva e umidificatore riscaldatore, una incubatrice da trasporto interno, un monitor transcutaneo, una sonda multifunzione per ecografo, un lettino per rianimazione neonatale, due monitor multiparametrici e una lampada radiante a infrarossi.

Il dottor Perri che lascerà il reparto nei prossimi mesi ma probabilmente continuerà a collaborare gratuitamente nel percorso nascita è entusiasta: «L’iter per accogliere la donazione e per scegliere i macchinari è stato molto lungo. Sono felice di lasciare un reparto che era già in ottimo stato ma oggi si arricchisce anche di strutture avanzate»

Non è il primo caso di una donazione all’ospedale di Macerata. Lo scorso febbraio la Giessegi, azienda di Appignano, aveva donato al reparto di Oncologia un macchinario del valore di 250mila euro.

(a.p.)