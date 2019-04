CASTELSANTANGELO - Incontro pubblico nella struttura polifunzionale "Livo" il 12 aprile alle 17,30. Saranno presenti la Regione, le realtà favorevoli al progetto, alcune figure tecniche e Leonardo Animali, che invece ha criticato la realizzazione

“Monte Prata: l’invaso che si fa parco”. Questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà a Castelsantangelo il 12 aprile, alle 17,30, nella struttura polifunzionale “Livo” (di fronte allo stabilimento della Nerea e accanto alla struttura provvisoria che ospita il municipio). L’incontro, dedicato appunto all’invaso artificiale che si vuole realizzare sul monte Prata, a servizio tra l’altro dell’innevamento artificiale degli omonimi impianti sciistici, è stato convocato dal sindaco Mauro Falcucci dopo le polemiche che hanno investito il progetto.

Anche se, come ha spiegato Falcucci, non c’è ancora un progetto definitivo ma solo un piano di fattibilità redatto da Cia (confederazione italiana agricoltori Marche) e Copagri, in quanto l’idea è che l’invaso possa servire anche per i pascoli in alta quota e per eventuali approvigionamenti d’acqua in caso di incendi nella zona, convogliando le acque di una fonte più a monte. E’ stato proprio il piano di fattibilità a finire nel mirino di un movimento, tuttora anonimo, che ha creato una pagina Facebook contro l’invaso (definendolo uno scempio), per le dimensioni e per l’utilizzo che se ne vuole fare. E’ partita anche una raccolta firme online. A questo si aggiungono le critiche di Legambiente, Wwf e Leonardo Animali, che ha messo in guardia sul progetto durante un incontro pubblico a Fabriano dedicato alle linee di sviluppo considerate predatorie del territorio dell’Appennino. E’ seguito un botta e risposta acceso con Falcucci che troverà una sintesi proprio il 12 aprile. All’incontro infatti ci saranno sia Falcucci che Animali ma anche gli altri attori coinvolti e favorevoli al progetto: Mirella Grattari, presidente Cia Marche e Giovanni Bernardini, presidente Copagri Marche. Saranno presenti anche Angelo Sciapichetti, assessore regionale all’Ambiente, Alfonso Russi, esperto di Valutazioni di impatto ambientale (Via) e un referente tecnico del Parco nazionale dei monti Sibillini, nel cui territorio ricade il progetto.

(Fe. Nar.)